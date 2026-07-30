Muere un hombre tras salirse su vehículo de la vía y volcar en una cuneta en la A-23, a la altura de Almudévar

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Un hombre de 52 años, vecino de Castellón, ha muerto en un accidente de circulación tras salirse su vehículo de la vía en la A-23, a la altura de Almudévar (Huesca), por la margen izquierda, chocar contra la bionda metálica de protección y salirse por la margen derecha, volcando en la cuneta.

El aviso se ha recibido a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón en la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca a las 6.30 horas de este jueves.

Los hechos se han producido a la altura del punto kilométrico 347,500 de la autovía A-23 (Sagunto - Francia), en sentido descendente. En esta localización, se ha hallado una furgoneta volcada en la cuneta de la margen derecha de la calzada, encontrándose una persona debajo de la misma que presentaba signos incompatibles con la vida, según han informado desde el Instituto Armado.

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El cuerpo de la víctima se ha trasladado al Instituto de Medicina de Legal de la localidad de Zaragoza por los servicios funerarios.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos y una ambulancia.

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El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.