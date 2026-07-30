Google prepara la llegada de su nuevo 'smartphone' Pixel 11 Pro y deja ver el LED RGB de su cámara trasera

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Google está preparando la llegada de su nueva serie de 'smartphones' Pixel 11, con la publicación de un nuevo vídeo 'teaser' de la próxima serie donde deja ver su diseño y el nuevo LED RGB de su cámara trasera.

La tecnológica tiene previsto presentar su nueva familia de dispositivos en el próximo evento Made by Google, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

En este marco, Google ha utilizado su cuenta de X (antes Twitter) para compartir un pequeño vídeo de adelanto en el que se puede ver un juego de palabras con Gmail, Google Maps, Search, Calendar, Docs, Gemini y otros servicios, para, a continuación, mostrar la silueta de uno de sus nuevos móviles Pixel, que engloba todas estas herramientas.

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Así Google cierra el vídeo mostrando el módulo de cámaras trasero del Pixel 11 Pro, en el que se pueden ver los tres sensores de cámara situados a la izquierda seguido de un LED RGB, como otra de las novedades más importantes del próximo móvil de Google.

La tecnológica no ha detallado aún para qué servirá, pero sí que se diferencia de otras propuestas como el LED RGB de los ASUS ROG Phone que es programable para avisar de la batería, llamadas o notificaciones, o del aro LED RGB de los Meizu 21 / 21 Pro, que tiene el mismo objetivo.

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En el vídeo se puede ver cómo la luz LED del Pixel 11 Pro se ilumina con un degradado de colores. De hecho, antes de cerrar el vídeo con el eslogan 'Ask more of your phone' y la fecha de presentación, se aprecia un plano completo de la trasera del Pixel con el LED RGB.

No obstante, habrá que esperar al próximo 12 de agosto para salir de dudas sobre esta tecnología que incluirá Google.