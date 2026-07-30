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Cartagena reúne a improvisadores de cinco países y varias comunidades en la XXI edición de Trovalia

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La Asociación Trovera José María Marín, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, ultima los preparativos para la XXI edición del Festival Internacional de Poesía Oral Improvisada 'Trovalia', que se celebrará entre este jueves 30 de julio y el sábado 1 de agosto con la participación de improvisadores, troveros y músicos procedentes de varios países de Latinoamérica y de distintas comunidades autónomas.

El festival arrancará este jueves con la gala inaugural en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena, donde las delegaciones participantes presentarán las particularidades poéticas y musicales de sus respectivos países y territorios, según ha informado el consistorio de Cartagena.

La programación contará con representantes de Argentina, Colombia, Cuba, Panamá y Puerto Rico, mientras que, en el ámbito nacional, participarán improvisadores de Canarias y las juglares gallegas Lupe Blanco y Nuria Penas. Asimismo, la Asociación Trovera José María Marín aportará una representación de voces y recursos musicales locales.

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La segunda jornada, prevista para el viernes en Isla Plana, estará dedicada a la 'Amalgama de Estilos', con enfrentamientos de verso improvisado sobre diferentes ritmos y tradiciones musicales, mientras que el sábado el Paseo Marítimo de Mar de Cristal acogerá la gala de clausura, con confrontaciones poéticas en las que participarán todas las delegaciones.

Todas las actuaciones comenzarán a las 22.00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.

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