El argentino Cerúndolo vence a Tristan Boyer y avanza a cuartos de final en Los Cabos

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Los Cabos (México), 29 jul (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo venció este miércoles por 6-7(4), 4-3 al estadounidense Tristan Boyer, quien se retiró, para clasificarse a los cuartos de final del Abierto de tenis de Los Cabos en una jornada en la que el checo Jiri Lehecka, primer favorito, fue eliminado.

Cerúndolo, vigésimo de la clasificación de la ATP, comenzó con autoridad al quebrar en el segundo juego; no pudo ratificar su quiebre, pero volvió a vulnerar el servicio de Boyer en el cuarto juego.

Paciente, Boyer minimizó los errores no forzados, presionó en el saque de su rival, que falló más de lo usual en él, y le quebró en el noveno juego para forzar un 'tie break', que ganó por 7-4.

En el segundo set, Boyer ganó el 74 por ciento de los puntos con el primer servicio, por 64 Cerúndolo, pero ninguno de los dos pudo hacer daño en el servicio del otro.

Boyer mostró malestares, perdió el saque en el séptimo juego y se retiró.

En la fase de los ocho mejores, Cerúndolo enfrentará al ganador entre el estadounidense Michael Zheng, 118 del ránking; y el francés Arthur Gea (127).

"El primer partido siempre es difícil. Mañana tendré la oportunidad de hacerlo mejor", dijo el sudamericano.

La sorpresa de lo que va de torneo la dio Coleman Wong, de Hong Kong, al derrotar por 1-6, 6-3, 6-4 a Lehecka, duodécima raqueta del mundo, quien después de ganar con autoridad en el primer set, fue superado por el asiático, con su servicio muy mejorado.

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Jiri metió siete 'aces' y tuvo un 86 por ciento de puntos ganados en el primer servicio en el arranque del partido; sin embargo, a partir de ahí, Wong, 108 del mundo, se adaptó mejor al calor de más de 30 grados centígrados con mucha humedad y emparejó las acciones con un quiebre en el octavo 'game' de la segunda manga.

Animado, el de Hong Kong comenzó con un quiebre en el arranque del tercer set y, además de mantener la efectividad de su saque, presionó en los turnos de servicio del checo, que en el séptimo juego necesitó salvar dos puntos de quiebre para seguir vivo.

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Sirvió de poco porque el de Asia castigó con servicios abiertos y, con seis 'aces' que allanaron su camino, firmó la victoria más importante de su carrera.

El la fase de los ocho mejores, Wong enfrentará al estadounidense Jenson Brooksby, ganador por 6-3, 6-4 del australiano Edward Winter.

El Abierto de Los Cabos, torneo 250 de la ATP, transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 909.790 dólares.EFE

(foto)