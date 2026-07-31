Hallan a dos reclusos sin vida luego de un encuentro íntimo en una cárcel colombiana

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Bogotá, 30 jul (EFE).- Dos reclusos, un hombre y una mujer, fueron encontrados sin vida en una celda de la cárcel de Ibagué, capital del departamento colombiano de Tolima (centro), luego de un encuentro íntimo autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmó este jueves la institución.

Los reclusos fueron identificados como Jhon Emerson Muñoz Guerrero y Mariana Muñoz Vega y hallados por un oficial de la cárcel, quien se acercó a la celda tras finalizar el tiempo permitido para el encuentro y tocó la puerta en varias oportunidades sin recibir respuesta.

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Luego de varios llamados, ingresó a la habitación en la que encontró el cuerpo de la mujer sobre la cama y el del hombre en el piso con signos de ahorcamiento, por lo que llamó al personal médico que confirmó la muerte de ambos.

Según el Inpec, la pareja mantenía una relación desde hace 17 meses y solicitó varios encuentros íntimos en ese periodo.

El hombre estaba recluido desde 2024 y cumplía una condena de 22 años y cuatro meses por el delito de feminicidio, mientras que la mujer ingresó a la cárcel en 2023 acusada de fuga de presos con una pena de cuatro años.

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Las autoridades esperan el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte de ambos reclusos mientras investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho. EFE