La pequeña isla del Pacífico Nauru comienza una transición tras cambiar de nombre a Naoero

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Sídney (Australia), 30 jul (EFE).- El Gobierno de Naore, una pequeña isla del Pacífico, anunció este jueves el inicio de una transición hacia la nueva denominación oficial del país, tras entrar en vigor la reforma constitucional que sustituye el nombre de Nauru por República de Naoero para, así, recuperar la denominación tradicional en lengua local.

El Ejecutivo informó en un comunicado de que los organismos internacionales y los países con relaciones diplomáticas con la isla del Pacífico Central ya han sido notificados del cambio y han comenzado a adaptar sus registros y documentación oficial.

El presidente, David Adeang, afirmó ante el Parlamento el pasado 20 de julio que la decisión "no trata de política, sino de identidad, patrimonio y de preservar el legado de nuestros antepasados y fortalecer el futuro de nuestros hijos".

Adeang sostuvo además que el nombre Naoero nunca dejó de formar parte de la identidad nacional, ya que figura en el escudo del país, continúa utilizándose en la comunidad y su uso está amparado por la Constitución, por lo que el Gobierno consideró innecesaria la celebración de un referéndum.

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La reforma constitucional fue presentada el pasado 29 de enero mediante un proyecto de enmienda que proponía sustituir oficialmente el nombre de Nauru por Naoero. Tras un periodo de consulta de 90 días, el Parlamento aprobó la iniciativa por unanimidad y el presidente de la Cámara, Marcus Stephen, certificó la enmienda el 13 de mayo, con lo que el cambio quedó formalmente promulgado.

Además del nuevo nombre oficial, el país utilizará la abreviatura "Naoero", el código internacional "NRO" y sus ciudadanos pasarán a ser denominados "dei-Naoero".

Situada en Micronesia, en el océano Pacífico Central, Naoero es la república insular más pequeña del mundo, con apenas 21 kilómetros cuadrados de superficie y una población cercana a los 12.000 habitantes.

El país se encuentra al noreste de Australia y a unos 4.000 kilómetros de Sídney y su capital de facto es Yaren, aunque carece de una capital reconocida constitucionalmente.

La isla fue colonia alemana a finales del siglo XIX y posteriormente quedó bajo administración conjunta de Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial hasta su independencia en 1968.

Durante décadas, su economía dependió casi exclusivamente de la explotación de fosfato, comúnmente utilizado para fabricar fertilizantes agrícolas, un recurso cuya extracción masiva dejó gran parte del territorio interior degradado e inhabitable.

Las autoridades sostienen que el nombre Nauru surgió porque Naoero no podía ser pronunciado correctamente por los extranjeros y fue modificado no por elección propia, sino por conveniencia. El idioma local, el dorerin naoero, sigue siendo hablado por gran parte de la población junto con el inglés. EFE

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