Adeyemi: "No temo a ningún jugador; si doy lo mejor de mí, tendré opciones de jugar"

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Barcelona (España), 30 jul (EFE).- El delantero Karem Adeyemi, nuevo fichaje del Barcelona, ha dicho no estar preocupado por tener que competir con Lamine Yamal en la posición de extremo derecho, ya que confía plenamente en sus capacidades para hacerse un hueco en el once del equipo azulgrana.

"No temo a ningún jugador. Sé que, si doy lo mejor de mí, tendré opciones de jugar", ha asegurado Adeyemi en un entrevista a Mundo Deportivo, publicada este jueves, desde la concentración de St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham.

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El internacional alemán destaca por su velocidad con el balón en los pies, pero ha reivindicado otros aspectos de su juego: "Tengo velocidad, desde luego, pero también uno contra uno, puedo jugar por fuera, como delantero centro... Creo que soy versátil y pienso que eso es lo que me hace algo diferente".

La incorporación de Adeyemi, por el que el Barça ha pagado 22 millones de euros más otros 7 en variables al Borussia Dortmund, es una petición expresa del técnico, Hansi Flick, quien lo hizo debutar con 19 años en la selección germana.

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"Flick me llamó y me preguntó si quería ir. Le dije que por supuesto, porque es el club más grande del mundo y estas oportunidades solo se presentan una vez. No tuvo que convencerme. Espero que vea cosas en mí que puedo aportar al equipo en el campo. Me conoce muy bien de la selección, confío en él desde hace tiempo y somos muy cercanos", ha explicado.

El atacante muniqués espera que, a las órdenes de Flick, su rendimiento con el Barcelona le lleve de nuevo al combinado que dirigirá Jürgen Klopp.

"Al final tengo que demostrarlo en el campo. Sólo yo puedo decidir si vuelvo a la selección o no, pero estoy convencido de que, si juego bien, estaré", ha afirmado.

En estos primeros días de pretemporada, a Adeyemi le ha sorprendido que su nuevos compañeros -la mayoría de ellos aún con ficha del Barça Atlètic o del Juvenil a la espera de que se reincorpore el grueso de internacionales- "son muy buenos con el balón".

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Y ha dicho tener "la sensación" de que al equipo le esperan "grandes cosas" esta temporada: "Queremos conseguirlo todo y podemos lograrlo; es para lo que entrenamos y lo damos todo cada día".

Eso sí, como sucede con muchos de sus compañeros, su objetivo prioritario es ganar la Liga de Campeones, después de perder con el Dortmund la final de 2024 ante el Real Madrid (2-0).

"Por supuesto que mi sueño es ganar la 'Champions'. Lo tuve casi, pero desafortunadamente perdimos, y para eso trabajo cada día", ha concluido. EFE