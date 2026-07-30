China pide a Nueva Zelanda que no utilice al país como "herramienta" política

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Pekín, 30 jul (EFE).- El Gobierno chino pidió este jueves que no se utilice a China como "herramienta" en la política de Nueva Zelanda, después de que el ministro de Exteriores neozelandés, Winston Peters, instara a un diputado de origen chino a "volver a su país".

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró en una rueda de prensa que China ha "tomado nota" de que, incluido el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, y varias figuras del país han criticado los comentarios de Peters, al tiempo que defendió que Pekín "se opone a todas las formas de discriminación y prejuicio".

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"Esperamos que las personas relevantes en Nueva Zelanda hagan más cosas favorables para promover la amistad entre los dos países y no utilicen a China como argumento en la política interna", agregó la portavoz.

El incidente ocurrió este miércoles durante un debate parlamentario sobre la respuesta del país a la pandemia de la covid-19, cuando el diputado del Partido Verde Lawrence Xu-Nan, nacido en la ciudad china de Tianjin (noreste) y residente en Nueva Zelanda desde 1994, preguntó a Peters si se había vacunado.

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El canciller respondió al parlamentario instándole a "volver de donde vienes" y acusándole de proceder de un lugar donde "mienten descaradamente", unas palabras que generaron críticas en Nueva Zelanda.

El episodio llega en un momento en que el Gobierno de Luxon trata de mantener un equilibrio entre el refuerzo de sus vínculos de seguridad con socios occidentales y la relación económica con China, principal socio comercial de Nueva Zelanda. EFE

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