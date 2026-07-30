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El brent cae un 1,88 %, a 89,03 dólares, ante la nueva alianza de seguridad en el mar Rojo

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Londres, 30 jul (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en septiembre bajó este jueves un 1,88 %, hasta 89,03 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante la creación de una alianza internacional para reforzar la seguridad de las rutas comerciales y de suministro energético en Oriente Medio.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 1,71 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 90,74 dólares.

El brent bajó después de que Arabia Saudí anunciara la creación de una alianza multinacional para reforzar la seguridad del tráfico marítimo en el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab al Mandeb, una medida que redujo la preocupación sobre posibles interrupciones en el transporte de crudo.

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No obstante, el mercado continúa pendiente de la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de su impacto sobre la navegación en pasos estratégicos como el estrecho de Ormuz, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20 % del comercio marítimo mundial de petróleo. EFE

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