Jefe de IGAD visita Sudán por primera vez desde la guerra en medio de avances del Ejército

Guardar

Jartum, 30 jul (EFE).- El secretario ejecutivo de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), Workneh Gebeyehu, visitó este jueves Sudán por primera vez desde el estallido de la guerra en abril de 2023 y con el objetivo de abordar las perspectivas de paz, en medio de los avances del Ejército sudanés en varios frentes.

"Mantenemos nuestro compromiso de apoyar a Sudán en su búsqueda de una paz duradera y una recuperación sostenible", dijo en X el líder de este bloque económico compuesto por ocho países de África Oriental y el Cuerno de África tras reunirse en Jartum, la capital del país, con el primer ministro sudanés, Kamel Idris.

PUBLICIDAD

Ambos abordaron "las acciones necesarias para impulsar el camino de Sudán hacia la paz", mientras que Gebeyehu también afirmó el "compromiso inquebrantable" de la IGAD de "mantener una colaboración constante" con el Gobierno de Sudán, controlado por una junta militar.

La IGAD forma parte -junto a la ONU, la Unión Africana, la Unión Europea y la Liga Árabe- del llamado Quinteto para Sudán, un mecanismo establecido para alcanzar una solución que detenga la guerra en este país africano, aunque todos los esfuerzos de paz han fracasado hasta el momento por diferencias entre las partes y con los mediadores.

PUBLICIDAD

De hecho, el Gobierno sudanés se desvinculó de la IGAD en enero de 2024 por la participación en una cumbre de este bloque del líder del grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo -alias Hemedti-, pero regresó a la alianza regional el pasado febrero tras recibir garantías de no intervenir en sus asuntos.

Durante la visita, Gebeyehu tiene previsto inaugurar la sede de la misión subregional de la IGAD en Jartum, en medio de los esfuerzos del Gobierno sudanés para que las agencias internacionales y misiones diplomáticas regresen a la capital, recuperada en marzo de 2025, pese a que la ciudad todavía sigue devastada por la guerra.

PUBLICIDAD

Hasta el momento se desconoce si el bloque liderará un nuevo proceso de paz en Sudán, donde ahora el Ejército está ganando terreno a las FAR en Darfur -el bastión de los paramilitares- y en la vecina y vasta región de Kordofán, en el oeste y centro del país, respectivamente.

El ministro de Exteriores sudanés, Mohi al Din Salem, afirmó recientemente que su gobierno se niega a negociar con las FAR y recordó que fueron designadas como organización terrorista.

"No se puede negociar con un terrorista, y la mayoría de quienes actualmente luchan en las FAR son mercenarios. No le veo la lógica a negociar con mercenarios", afirmó el jefe de la diplomacia sudanesa, que apostó por una victoria militar del Ejército como la única vía para alcanzar la paz.

PUBLICIDAD

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a otros 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha convertido el país en el escenario de la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU. EFE