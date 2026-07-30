Honduras registró 437 conflictos sociales en el primer semestre de 2026, según informe

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Tegucigalpa, 29 jul (EFE).- Honduras registró 437 conflictos sociales durante el primer semestre de 2026, un promedio de al menos dos protestas diarias, la mayoría relacionadas con demandas insatisfechas en sectores como educación, trabajo, salud y servicios públicos, alertó este miércoles el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas).

Según la Infografía de Conflictividad Social: enero-junio de 2026, elaborada por el Iudpas, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las acciones colectivas tuvieron lugar en los 18 departamentos del país, lo que refleja la persistencia y complejidad de las demandas sociales no resueltas.

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El informe señala que el 78,7 % de las movilizaciones se desarrollaron a nivel local, el sector educativo concentró cerca de un tercio de las acciones registradas, el 36,2 % de las demandas fueron impulsadas por trabajadores y los conflictos socioterritoriales representaron el 13,5 % del total.

Durante el período analizado ocurrieron, en promedio, al menos dos protestas cada día y, en los momentos de mayor conflictividad se registró el pasado 2 de junio con 34 protestas en distintos puntos del país, relacionadas principalmente con los sectores de educación, energía, trabajo y salud, precisó el informe.

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Las demandas estuvieron vinculadas, entre otros aspectos, con la defensa del empleo y las condiciones laborales, mejoras en la educación, acceso a servicios públicos e infraestructura, así como la defensa de la producción y del territorio.

Según el Iudpas, los trabajadores fueron el principal actor involucrado en las acciones colectivas, con 158 registros, equivalentes al 36,2 % del total, seguidos por madres y padres de familia, estudiantes, pobladores, transportistas y organizaciones vinculadas con la defensa ambiental y territorial.

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El documento indica además que 50 de las 437 protestas estuvieron relacionadas con el incumplimiento de acuerdos asumidos por el Estado, principalmente en los sectores de educación y salud.

Respecto a la respuesta institucional, el Iudpas detalló que el 88,6 % de las demandas no recibió gestión por parte de las autoridades, mientras que solo el 11,4 % obtuvo algún tipo de atención estatal, una situación que contribuye a la repetición de medidas de presión como bloqueos de carreteras y ocupaciones de instituciones públicas para exigir soluciones. EFE

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