Puerto Rico y Panamá avanzan a semifinales del baloncesto femenino en Santo domingo 2026

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Santo Domingo, 29 jul (EFE).- Puerto Rico y Panamá avanzaron este miércoles a las semifinales del torneo femenino de baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras doblegar con facilidad a Costa y Rica y Nicaragua, respectivamente.

Las puertorriqueñas se impusieron a Costa Rica por 86-46 en un choque a todas luces desigual que mostró la diferencia técnica de ambos quintetos.

El equipo antillano, que se clasificó invicto (3-0) en la ronda preliminar del grupo A, ganó el primer parcial 22-6 y dominó a Costa Rica desde el saque inicial, aunque falló en este período los 11 tiros de tres puntos que realizó.

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Seis jugadoras de Puerto Rico anotaron para doble dígito, siendo las mejores Sofía Muñoz con 15 puntos, Camila de Pool con 14, Jaida Guerra con 13. Arianis Rivera y Desireck Nieves aportaron 11 cada una.

Puerto Rico jugará ahora las semifinales, que están en calendario para el viernes. El cruce en esa etapa será ante la anfitriona República Dominicana.

Las dominicanas se llevaron la plata en San Salvador 2023 y las puertorriqueñas el bronce.

Las panameñas consiguieron su boleto a las semifinales tras doblegar a Nicaragua por 72-41.

Panamá le tomó 10 puntos de ventaja a Nicaragua en el medio tiempo, que lo dominó 33-23, con un cerrado primer parcial, 17-16, y el segundo (18-7) fue mucho más holgado para las ganadoras.

Aylin Villareal lideró a las istmeñas con 12 puntos y Lya González ligó nueve. La mejor anotadora por Nicaragua fue Sharon Watson Rivera, con nueve puntos.

México ganó invicto 3-0 el grupo B y falta por el último cupo de las semifinales, que saldrá del ganador del choque entre República Dominicana y El Salvador.

El torneo femenino de baloncesto, al igual que el masculino, se celebra en la división sub-20 por disposición de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). EFE