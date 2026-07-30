El TAD archiva el expediente de Javier Tebas y no le impone ninguna sanción

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El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha decidido archivar el expediente que mantenía abierto desde el pasado noviembre al presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Tebas, por divulgar presuntamente información económica del FC Barcelona que era confidencial, y además ha acordado no imponerle ninguna sanción.

Según informó este jueves 'Iusport', el TAD ha tomado esta decisión por no haberse acreditado que la conducta sea imputable al expedientado, considerando que Tebas no cometió ninguna infracción. Se le acusaba de la "divulgación pública", mediante un comunicado del 2 de abril de 2025, de información y datos que el Barça había remitido meses antes a LaLiga en cumplimiento de la Norma de Elaboración de Presupuestos (NEP).

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El 20 de octubre de 2025 llegó al TAD una petición del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, para incoar ese expediente disciplinario tras una denuncia presentada por Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia en el Deporte.

El expediente caducó por haber transcurrido más de tres meses desde su incoación y tuvo que reiniciarse el 26 marzo de este 2026. Aunque la cuestión no había prescrito por tratarse de una presunta infracción muy grave del artículo 76.2.a) de la Ley 10/1990, la caducidad de ese primer expediente a Tebas dio lugar a que afloraran dudas, acorde a 'Iusport'.

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No en vano, e igualmente según apuntó 'Iusport', el Barça no solo no había denunciado los hechos como supuesto perjudicado por que Tebas rompiese su confidencialidad económica, sino que el club culé adrede se había desmarcado de cualquier acusación hacia el presidente liguero.