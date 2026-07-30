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Arabia Saudí anuncia la creación de una alianza multinacional para proteger el mar Rojo

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Riad, 30 jul (EFE).- Arabia Saudí anunció este jueves la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima, una coalición internacional que se encargará de garantizar la seguridad en las rutas comerciales y de suministro energético en el mar Rojo, en medio de los ataques de grupos aliados de Irán contra la navegación en esta vía.

El Ministerio de Defensa saudí dijo en un comunicado que la alianza, que tendrá sede en Arabia Saudí, fue establecida en una reunión de jefes de Estado Mayor y representantes de 43 países, además de la Unión Europea (UE), para "reforzar la seguridad marítima" en el mar Rojo, el golfo de Aden y el estrecho de Bab al Mandeb. EFE

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