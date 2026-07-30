Agro mexicano pide prudencia ante investigación por brote de ciclosporiasis en EE.UU.

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Diego Jabonero Morales

Ciudad de México, 30 jul (EFE).- El sector agroalimentario mexicano pidió prudencia ante las investigaciones por los recientes brotes de ciclosporiasis registrados en Norteamérica y defendió la seguridad de las exportaciones nacionales, al señalar que hasta ahora no existe evidencia concluyente que vincule productos mexicanos con los casos detectados en EE.UU.

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La controversia surgió después de que autoridades sanitarias estadounidenses investigaran un posible vínculo entre infecciones causadas por el parásito Cyclospora cayetanensis y cargamentos de lechuga cosechados en el centro de México, lo que provocó alertas en cadenas de comida rápida y abrió una investigación epidemiológica entre ambos países.

Según el último informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), existen 11.573 casos posibles de ciclosporiasis en Estados Unidos.

Sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que las muestras de producto y agua tomadas en la planta procesadora de Taylor Farms, en Guanajuato, resultaron negativas a la presencia del parásito.

En entrevista con EFE, el vicepresidente de Sanidad, Inocuidad y Normalización Agroalimentaria del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Mario Puente, llamó a evitar especulaciones que puedan afectar al comercio mientras continúan las investigaciones.

"Yo creo que aquí lo más prudente es mantener la calma, es esperar las conclusiones que se puedan obtener de esta investigación, es apoyar a las autoridades para que la lleven a cabo lo antes posible, no generar crisis comercial o especulaciones respecto a desprestigiar algún producto en particular", afirmó.

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El representante del sector sostuvo que el intercambio agroalimentario entre México, Estados Unidos y Canadá continúa desarrollándose con normalidad y recordó que las exportaciones mexicanas cumplen desde hace décadas con los protocolos sanitarios y fitosanitarios internacionales.

"El mensaje es que haya confianza en los productos mexicanos, que por décadas han estado cumpliendo con los protocolos sanitarios y fitosanitarios, tanto internacionales como nacionales (...); este tipo de casos es algo que ocurre eventualmente en los mercados, es parte del comercio", señaló.

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Puente consideró que el caso evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de trazabilidad para identificar con mayor rapidez el origen de posibles contaminaciones y evitar afectaciones innecesarias al comercio.

"Queremos fortalecer los sistemas de trazabilidad para que, cuando ocurra un problema, tengamos la herramienta necesaria para reaccionar en horas y no en días o semanas, que es cuando no tienes herramientas para hacerlo", explicó.

El directivo destacó además la coordinación entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Cofepris y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) durante la investigación, y reiteró el compromiso del sector con la inocuidad alimentaria y la transparencia en el comercio internacional. EFE

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