EEUU exportó en mayo combustible por 24 millones de dólares al sector privado cubano

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La Habana, 30 jul (EFE).- El sector privado cubano importó solo en mayo desde Estados Unidos combustible por un valor total de casi 24 millones de dólares, informó este jueves el Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, un organismo privado.

Este comercio bilateral se produce en medio de la escalada de presión de Washington a La Habana, que incluye un bloqueo petrolero que ha disparado los apagones en la isla. EE.UU., sin embargo, dejó la puerta abierta a que el sector privado de la isla importase combustibles.

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Según los registros de exportaciones estadounidenses citados por este organismo que analiza las relaciones económicas bilaterales, el comercio de combustibles (diésel, gasolina sin plomo, lubricantes, queroseno,...) de EE.UU. a Cuba asciende a 23.890.779 dólares.

Los principales puertos de salida de estos combustibles se encuentran en Miami y Tampa (ambas en Florida) y Houston-Galveston (Texas).

Cuba precisa unos 100.000 barriles de crudo diarios, de los que algo más de 40.000 proceden de sus pozos petrolíferos, según cifras oficiales. El resto de sus necesidades debería buscarlas mediante la importación.

El bloqueo petrolero de EE.UU. ha impedido desde enero la llegada de combustibles a gran escala desde el exterior (a excepción de un tanquero ruso en abril).

Washington abrió sin embargo la posibilidad de exportar combustible desde EE.UU. al sector privado cubano (sin intermediación del Estado cubano).

Estos actores privados importan en depósitos de hasta 25.000 litros, una fórmula que en absoluto puede sustituir la llegada de tanqueros y paliar la escasez de combustible en el país. EFE