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Antonio Banderas celebra el 45 cumpleaños de Nicole Kimpel y su hermana Bárbara en Starlite

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El verano de Antonio Banderas tiene una cita fija en Marbella y, más concretamente, en Starlite Occident, el festival con el que mantiene una estrecha relación desde hace años. El actor malagueño ha convertido la cantera de Nagüeles en el escenario de algunas de sus celebraciones más íntimas, entre ellas el cumpleaños de su pareja, Nicole Kimpel, y de su hermana gemela, Bárbara Kimpel, una tradición que repite cada verano antes de festejar su propio cumpleaños el 10 de agosto, coincidiendo con la Gala Starlite.

Banderas volvió a reunir a su círculo más cercano para celebrar el 45 cumpleaños de las hermanas Kimpel en una velada marcada por la música y el ambiente exclusivo del festival. La celebración tuvo lugar tras el concierto de Zucchero, una de las grandes leyendas del blues y del rock europeo, que emocionó al público con un repertorio cargado de grandes clásicos y momentos de gran intensidad.

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La fiesta, de carácter privado, reunió a familiares y amigos en una noche que se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Según la organización de Starlite, esta celebración forma parte de una tradición muy especial para el artista, que cada año comparte con su mujer algunos de los momentos más importantes de su verano en Marbella.

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