Jordania derriba cinco nuevos misiles procedentes de Irán

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Las Fuerzas Armadas de Jordania han asegurado este jueves haber interceptado y derribado cinco nuevos misiles que ha atribuido a Irán, en pleno recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Próximo a propósito de los últimos intercambios de ataques entre Washington y Teherán, tras un breve parón de los mismos.

Así lo ha confirmado el portavoz de las Fuerzas Armadas del país, en declaraciones recogidas por la agencia jordana de noticias, aseverando que la detección, intercepción y derribo se ha llevado a cabo de acuerdo con los planes de defensa elaborados a tal efecto.

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Tras precisar que en este nuevo "intento de atacar el territorio nacional" no han tenido que lamentar víctimas humanas, el portavoz de la fuerza castrense ha sostenido que las Fuerzas Armadas jordanas mantienen los "más altos niveles de preparación" para hacer frente "con firmeza" a "cualquier amenaza que ponga en peligro la seguridad de la patria y sus ciudadanos".

Jordania está siendo blanco de repetidos ataques desde que se reanudó la guerra entre Irán y Estados Unidos a principios de este mes. De hecho, el propio presidente estadounidense, Donald Trump, recalcó que la pausa de los ataques, que ha durado tres días, no era definitiva, y ya venía amenazando con reanudar los mismos si las conversaciones con Irán no prosperaban.

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Muestra de ello es la andanada de ataques aéreos lanzada en la madrugada de este jueves por el Ejército de Washington contra diversos puntos de Irán, dejando un balance de al menos tres muertos y dos heridos en la isla de Qeshm, en pleno estrecho de Ormuz.