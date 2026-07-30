Desde la preocupación por Tamara Falcó hasta la recuperación de Bertín Osborne: Susana Uribarri habla de sus amigos

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Susana Uribarri, una de las personas más cercanas a las celebridades más importantes de nuestro país, como Bertín Osborne, Tamara Falcó y Ana Obregón, ha querido compartir cómo se encuentran sus tres amigos en un verano marcado por las preocupaciones por la salud, los incendios y el descanso familiar. La representante, que mantiene un contacto frecuente con ellos, ha ofrecido la última hora sobre cada uno de ellos y ha mostrado su preocupación especialmente por el estado del cantante.

Sobre Bertín, que continúa recuperándose de los problemas de voz derivados de las secuelas del COVID, ha asegurado que el artista evoluciona favorablemente. "Que yo sepa está mejor, pero ahora me preocupa esto a mí, le llamaré. Yo creo que está descansando y que está mejor", ha afirmado. Además, ha recordado que el cantante sufrió una recaída y que ahora su gran objetivo es volver a los escenarios. "Está deseando recuperarse y volver a cantar, que es lo que le encanta y lo que más le gusta", ha explicado. También se ha pronunciado sobre el posible encuentro entre las hijas de Bertín y el hijo pequeño del cantante: "Seguro que será así porque sus hijas irán a verle. La casa de Bertín está abierta para todos sus hijos, con lo cual espero que pase un verano tranquilo, que lo necesita, y que se mejore".

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En cuanto a Tamara Falcó, Susana ha reconocido que sigue muy pendiente de los incendios que se han producido cerca de la finca de la marquesa de Griñón. "Lo he visto también por redes y la verdad es que es un tema en el que todos estamos muy unidos. Las palabras que ella tuvo son las palabras que todos queremos y necesitamos: que se pare todo esto y dar las gracias a todos los profesionales que han estado ahí y que siguen estando ahí", ha comentado. Además, ha desvelado que habla muy a menudo con la marquesa de Griñón y sabe que está especialmente afectada por la situación: "Lógicamente está, como todos, muy afectada con este tema".

Por último, Uribarri también ha actualizado el estado de Ana Obregón, que disfruta de unos días de descanso en Mallorca junto a su nieta Anita. "Para Ana siempre cuando está en Mallorca está feliz y cuando está con su niña, pues más feliz aún. Ahora toca descansar", ha señalado. La representante ha querido enviarle además un mensaje muy especial ante la posibilidad de que este pueda ser su último verano en esa casa de la isla: "Si por lo que sea es su último verano en esa casa que le trae tantos recuerdos, tanto a ella como a todos sus hermanos, pues que la disfrute el tiempo que le quede".

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