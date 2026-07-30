El gran incendio del norte de Portugal cede tras dejar 5 heridos y afectar a 21 viviendas

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Lisboa, 30 jul (EFE).- El gran incendio forestal que desde el martes afecta al norte de Portugal evolucionó favorablemente durante la madrugada de este jueves y tiene ya consolidado el 70 % de su perímetro, después de causar daños en al menos 21 viviendas y dejar cinco heridos leves.

El fuego comenzó en el municipio de Valpaços, unos 150 kilómetros al noreste de Oporto, y se extendió el miércoles al vecino término de Mirandela, en el distrito de Bragança.

Protección Civil indicó hacia las 07:45 hora local (06:45 GMT) que el 30 % restante del incendio estaba cediendo ante los medios de extinción, favorecidos durante la noche por el descenso de la temperatura y el aumento de la humedad.

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En total, 793 efectivos permanecían desplegados a primera hora de la mañana, apoyados por 258 vehículos y a la espera de incorporar medios aéreos.

La situación más complicada se localizaba en la parroquia de Santa Valha, en Valpaços, donde continuaban varios focos dispersos, mientras la incertidumbre sobre la dirección del viento y el previsible aumento de las temperaturas durante la jornada preocupaban a las autoridades.

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El incendio causó daños en al menos 21 viviendas, ocho de ellas de primera o segunda residencia y las restantes deshabitadas, según el balance de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil.

Tres bomberos, un agente de la Guardia Nacional Republicana y un civil sufrieron heridas leves.

En la localidad de Cabeço, una vivienda quedó afectada y tres personas tuvieron que ser realojadas, mientras que en Vilarandelo las llamas alcanzaron dos desguaces de automóviles y en Santa Valha resultó dañado un almacén agrícola.

Los habitantes de varias aldeas de Mirandela que habían sido trasladados preventivamente a escuelas y edificios públicos pudieron regresar a sus casas durante la noche.

Las autoridades esperan estabilizar el incendio en las próximas horas, aunque advierten de que el aumento de las temperaturas y los posibles cambios del viento podrían dificultar de nuevo las tareas de extinción.

Los otros fuegos que habían afectado en los últimos días a Guarda, cerca de la provincia española de Salamanca, y a Deilão, junto a Zamora, permanecen dominados o bajo vigilancia. EFE