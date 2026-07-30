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El nigeriano Jimmy Evans jugará en la Liga Pro de Ecuador con la Universidad Católica

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Guayaquil (Ecuador), 30 jul (EFE).- El delantero nigeriano Jimmy Evans se incorporó a la Universidad Católica, según anunció este jueves el club ecuatoriano en sus redes sociales, antes de disputar la vigésima tercera fecha de la Liga Pro ante Técnico Universitario y de iniciar en agosto la defensa del título de la Copa Ecuador.

"Con ustedes el nuevo elegido para la familia Cammarata", publicó el club, que añadió: "Evans, de 27 años, proviene del fútbol europeo", sobre una fotografía y un video del nuevo extremo del cuadro ecuatoriano.

El atacante militó en los clubes uruguayos Rocha y Danubio, entre 2019 y 2022; al año siguiente reforzó al ecuatoriano Mushuc Runa, con el que jugó 27 partidos y anotó dos goles. En el año 2024 se vinculó al club francés AS Nancy-Lorraine, del que proviene para el cuadro Cammarata.

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La Universidad Católica ocupa el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Liga Pro, con 36 puntos, frente a los 55 del líder absoluto, el Independiente del Valle, mientras que por los octavos de final de la Copa Ecuador se enfrentará el próximo 5 de agosto al Vinotinto de la Serie B de la Liga Pro.

El cuadro católico tiene en la dirección técnica al ecuatoriano Diego Martínez y los refuerzos de los argentinos Jerónimo Cacciabue y Mauro Díaz, los venezolanos Rafael Romo y Jhon Chancellor, el uruguayo Mauricio Alonso y los panameños Azarías Lodoño y José Fajardo. EFE

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