2-1-. Colombiano Parra da la victoria al Alianza sobre Antigua en la Copa Centroamericana

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San Salvador, 29 jul (EFE).- El colombiano William Parra le dio la victoria al Alianza salvadoreño de local sobre el Antigua guatemalteco en la primera fecha del grupo B de la Copa Centroamericana de la Concacaf, en un encuentro disputado ante miles de aficionados en San Salvador.

Parra hizo justicia desde la mancha de tiros penales con un disparo suave a la izquierda del portero visitante, quien no tuvo reacción y permitió el 2-1 definitivo.

Los visitantes del Antigua venían de remar contra la corriente, dado que los locales inauguraron el marcador con un disparo desde fuera del área del salvadoreño Harold Osorio para poner el 1-0 momentáneo.

Los atacantes del Antigua estuvieron con la pólvora mojada y sin precisión de cara al arco rival en lo que quedó del primer tiempo, a pesar de que el duelo era parejo y con ocasiones similares para ambos equipos.

La dinámica fue similar al comenzar la segunda parte, con los guatemaltecos tomando la iniciativa y los salvadoreños tratando de mantener el marcador igual con un juego enfocado en los contragolpes, ante la necesidad de igualar de los visitantes.

El Alianza, uno de los clubes más populares y laureados de El Salvador, estuvo cerca de ampliar su ventaja pero el portero rival lo evitó. El empate llegó por medio de un potente disparo de Óscar Castellanos al minuto 76, para sorpresa de los locales.

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Sin embargo, el guardameta guatemalteco derribó a Juan Carlos Portillo tras un rechace en un mano a mano previo, por lo que el arbitró decretó el penalti y Parra lo convirtió en su debut con el Alianza.

Con este resultado, el Alianza es líder de su grupo y en la siguiente fecha, el 5 de agosto, recibirá Herediano de Costa Rica.

- Ficha técnica:

2. Alianza: Danilo Joya; Nelson Rodríguez, Juan Monteagudo (m.43 Julio Sibrián), Henry Romero, Bryan Tamacas; Narciso Orellana; David León (m.63 Juan Portillo), Harold Osorio, Leonardo Menjívar (m.63 William Parra), Matías Mier (m.63 Gustavo Souza) y Noel Rivera (m.93 Moris Aguirre).

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Entrenador: Roberto Pompei.

1. Antigua: Luis Morán; Suhander Zúñiga (m.87 Jhosti Colindres), Jose Ardón, Alexander Robinson, Dilan Palencia; Jose Rosales (m.74 Camilo Mora), Óscar Castellanos; Edgard Camargo (m.65 Jose Espinoza), Kevin López, Juan Moreno (m.65 William Fajardo) y Agustín Maziero (m.74 Jose Franco).

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Entrenador: Mauricio Tapia.

Goles: 1-0, m.30: Harold Osorio. 1-1, m.76: Óscar Castellanos. 2-1, m.85: William Parra.

Árbitro: Brayan Cruz, de Costa Rica, amonestó a Jose Ardón y Alexander Robinson, de Antigua; y a los salvadoreños Harold Osorio, Narciso Orellana y Bryan Tamacas.

Incidencias: partido del grupo B de la Copa Centroamericana jugado en el estadio Cuscatlán, en la capital de El Salvador, San Salvador. EFE