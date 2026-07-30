El canciller de Nueva Zelanda dice a un diputado de origen chino que "vuelva a su país"

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Sídney (Australia), 30 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, dijo la víspera a un diputado ecologista de origen chino que "volviera a su país" durante un debate parlamentario, un comentario rechazado este jueves por la embajada china en Wellington.

El incidente ocurrió el miércoles durante un debate sobre la respuesta del país a la pandemia de la covid-19, cuando el diputado del Partido Verde Lawrence Xu-Nan interrumpió a Peters para preguntarle si estaba vacunado.

Peters respondió asegurando que Xu-Nan había llegado al país "hace cinco minutos".

"Vuelve a tu propio país. Allí mienten descaradamente, pero aquí no. Esto es una democracia, a diferencia de aquello a lo que estás acostumbrado. Vuelve de donde vienes", expresó el canciller.

Xu-Nan, nacido en la ciudad china de Tianjin y residente en Nueva Zelanda desde 1994, calificó este jueves las declaraciones como un "intento desesperado de distraer la atención" de la gestión del Gobierno de coalición y acusó al ministro de utilizar a las comunidades migrantes como chivo expiatorio, según declaraciones recogidas por la cadena pública RNZ.

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Asimismo, instó al primer ministro, Christopher Luxon, a exigir responsabilidades a sus ministros.

Este episodio vuelve a poner de manifiesto los distintos matices dentro del Ejecutivo en materia de política exterior: mientras Luxon ha tratado de mantener un delicado equilibrio entre el acercamiento a los aliados occidentales y la relación con China, su ministro de Exteriores ha defendido en ocasiones posiciones más firmes en cuestiones de seguridad y alineamiento estratégico.

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Lejos de retractarse, Peters volvió a cargar contra el diputado ecologista y lo calificó de "arrogante", además de afirmar que llevaba "muy poco tiempo" en el país y que no hablaba correctamente el idioma.

La polémica motivó además una inusual reacción del embajador de China en Nueva Zelanda, Wang Xiaolong, quien afirmó en la red social X que Pekín no tiene interés en intervenir en la política interna de otros países, aunque añadió que "a veces, una declaración dice más sobre la persona que la hace que sobre cualquier otra persona".

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En 2025, el número dos de Peters, Shane Jones, tuvo que disculparse en una polémica similar, tras haber dicho a un diputado de origen mexicano que "los mexicanos debían volver a casa". EFE