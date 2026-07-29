Telefónica reduce un 75% sus pérdidas hasta junio e ingresa 16.392 millones impulsada por España y Brasil

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Telefónica registró unas pérdidas netas de 338 millones de euros en el primer semestre del año, un 75% menos que los 'números rojos' de 1.355 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025, debido al impacto de 1.001 millones por la desinversión en Chile y a la provisión de 265 millones de euros realizada para cubrir la reestructuración de su filial en Alemania, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio de 2026, la 'teleco' presidida por Marc Murtra generó unos ingresos de 16.392 millones de euros, un 1,7% más en tasa de cambio real (0,4% en términos constantes) que en el mismo tramo del año anterior, impulsados por España y Brasil.

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En concreto, esta tendencia se vio reforzada en el segundo trimestre, cuando la facturación se situó en 8.265 millones de euros, un 3% más en tasa de cambio real (0% en términos constantes) respecto a un año antes.

Telefónica España registró en los primeros seis meses del año unos ingresos de 6.513 millones de euros, un 2,5% más, mientras que en Brasil la operadora obtuvo una facturación de 5.195 millones de euros, un 12,5% más en tasa de cambio real (7,5% más en términos constantes).

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En este contexto, el grupo obtuvo un beneficio neto de 474 millones de euros con las operaciones que siguen dentro de Telefónica --como España, Brasil, Alemania, Reino Unido y el resto de negocios en continuidad--, mientras que las actividades que ya están fuera del perímetro del grupo o en proceso de salida, como las desinversiones en Hispanoamérica, aportaron un resultado neto negativo de 812 millones de euros.

No obstante, la compañía dejó atrás los 'números rojos' en el segundo trimestre y obtuvo unas ganancias netas de 73 millones de euros, resultado que recoge un beneficio de 87 millones en las operaciones continuadas y unas pérdidas de 14 millones en las discontinuadas, y que está condicionado por la provisión destinada a cubrir la reestructuración de su filial alemana.

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La 'teleco' mejoró su rentabilidad en el primer semestre de 2026, con resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado que alcanzó los 5.768 millones de euros, un 3,8% más en tasa de cambio real (2,3% en términos constantes) que en el mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento se vio reforzado en el segundo trimestre, cuando el Ebitda ajustado se situó en 2.933 millones de euros, un 6,4% más en tasa de cambio real (2,7% en términos constantes), de modo que el grupo camina, tal y como ha explicado, "con paso firme hacia el cumplimiento del crecimiento contemplado para el conjunto del año".

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El grupo redujo la deuda financiera neta, que se situó en el sexto mes del año en los 25.278 millones de euros, un 8,4% menos que un año antes, y la ratio de endeudamiento bajó hasta las 2,68 veces, por debajo de las 2,72 veces del cierre de marzo de 2026 y de las 2,78 veces de finales de 2025.

Con todo, la compañía cerró entre abril y junio su tercer trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en todos los principales indicadores financieros, tanto a tasa de cambio real como en términos constantes.

REVISA AL ALZA SU PREVISIÓN DE FLUJO DE CAJA OPERATIVO PARA 2026

Las cifras conseguidas en la primera mitad del ejercicio permiten a Telefónica reforzar su ambición para la segunda mitad del año, hasta el punto de revisar al alza su objetivo para el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado), para el que contempla ahora un crecimiento interanual por encima del 3% en términos constantes frente al anterior objetivo de más del 2%, lo que supone una mejora del 50%.

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En el resto de metas financieras, la compañía también se sitúa en la senda de cumplimiento: ingresos y Ebitda ajustado con un crecimiento del 1,5%-2,5% interanual en términos constantes, una ratio de inversión sobre ingresos en torno al 12%, un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento hacia el objetivo de 2,5 veces Ebitda después de arrendamientos (EbitdaaL) fijado para 2028.

Asimismo, los resultados del primer semestre permiten a Telefónica confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al ejercicio 2026, pagadero en junio de 2027, previa aprobación de la junta general de accionistas, después de haber abonado en junio de 2026 un pago de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al segundo tramo del dividendo del ejercicio 2025.

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