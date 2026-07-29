A. Saudí dice que seguirá respondiendo en "legítima defensa" a cualquier ataque desde Irak

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El Cairo, 29 jul (EFE).- Arabia Saudí advirtió este miércoles que seguirá respondiendo a cualquier ataque desde Irak como parte de su derecho a la legítima defensa, si su territorio o instalaciones siguen siendo blanco de agresiones de milicias iraquíes alineadas con Irán.

"El Reino (de Arabia Saudí) afirma que no busca una escalada, pero que responderá a cualquier agresión en su contra", afirmó el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado, con el que confirmaba y justificaba los bombardeos conjuntos efectuados en las últimas horas por fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudí contra posiciones de milicias iraquíes proiraníes.

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Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaron el martes ataques de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, en respuesta a más de treinta ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM). EFE