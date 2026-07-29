Noboa y Peña ensalzan "nueva generación de mandatarios" en la región para combatir crimen

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Quito, 29 jul (EFE).- Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Paraguay, Santiago Peña, aseguraron este miércoles en Quito que Latinoamérica atraviesa un momento propicio para fortalecer la cooperación regional y coordinar la lucha contra el crimen organizado, con una "nueva generación de mandatarios" que tienen "la responsabilidad de trabajar juntos".

"Así como en el pasado se juntaban algunas naciones para hacer el mal, dominar de una manera autoritaria e ideológica y afectar a nuestros pueblos, hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos al día con el desarrollo del mundo. Hoy Latinoamérica tiene la responsabilidad de unirse", señaló Noboa en referencia a gobiernos de izquierda que dejan el poder luego de elecciones en sus respectivos países en la región.

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Las palabras de Noboa fueron pronunciadas durante una declaración conjunta con motivo de la visita oficial de Peña al país.

El mandatario de Paraguay llegó la noche del martes a la capital ecuatoriana, después de asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, a la que también acudió Noboa y otros líderes de derecha la región.

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Esta mañana, Peña participó de una entrega floral realizada en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo; posteriormente se reunió con el presidente ecuatoriano y varios ministros, y luego ambos fueron testigos de honor en la firma de varios acuerdos en temas como seguridad ciudadana, defensa cooperación técnico-militar, ciberseguridad y orden público.

El presidente paraguayo explicó que las delegaciones también pudieron abordar una agenda que va "más allá" de sus naciones y que involucraba a la región, ya que ahora existe una "oportunidad que por mucho tiempo" no la habían tenido, de "trabajar entre varios países" en objetivos comunes, como la lucha contra el crimen organizado.

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"Paraguay y Ecuador tienen muy claro que nunca va a haber desarrollo y prosperidad en nuestras naciones si primero no somos capaces de ofrecer seguridad: seguridad jurídica, seguridad física, y estamos ambos trabajando. Pero también entendemos que eso tiene que llevarnos a trabajar de manera coordinada entre varios países", afirmó.

"Al crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados", añadió.

Peña y Noboa participaron en marzo, junto a otros líderes de derecha de la región, en la cumbre 'Escudo de las Américas', convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que se formalizó una "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico.

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Noboa, por su parte, dijo que la unión entre los países tiene que hacerlos "competitivos a nivel mundial".

"Otros continentes están haciendo lo mismo, están uniéndose, están trabajando, están creando sinergias y si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder salir adelante y, más importante que todo, no vamos a poder darle a nuestros pueblos el progreso, la seguridad, la paz, la justicia y la dignidad que tanto necesitan", afirmó.

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El mandatario ecuatoriano aseguró que este era "el inició de una época gloriosa para los pueblos latinoamericanos", en la que van a "trabajar en conjunto por una Latinoamérica más fuerte, más segura y más próspera". EFE

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