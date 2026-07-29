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Milicias en Irak dicen que "varios" de sus miembros han muerto en ataque de A.Saudí y EEUU

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Bagdad, 29 jul (EFE).- Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) de Irak aseguraron que "varios de sus miembros" han muerto y han resultado heridos en un ataque lanzado este miércoles por Estados Unidos y Arabia Saudí, en una expansión de la guerra entre Teherán y Washington.

"Esta mañana, varias sedes oficiales de las Fuerzas de Movilización Popular en diversas partes de Irak fueron blanco de ataques terroristas perpetrados por fuerzas estadounidenses y saudíes", indicaron las FMP, compuestas por varias formaciones chiíes proiraníes, en un comunicado.

Según los informes preliminares, estos ataques causaron "la muerte de varios miembros del personal y heridas a otros, además de daños materiales a varios edificios y propiedades pertenecientes a las FMP", se apunta en la nota. EFE

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