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México conquista los oros en tiro con arco recurvo en los Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 29 jul (EFE).- México confirmó este miércoles su dominio en el tiro con arco recurvo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebran en Santo Domingo, al conquistar las medallas de oro en las pruebas individuales femenina y masculina, después de haberse impuesto también en la competencia por equipos mixtos.

En la final femenina, Alejandra Valencia derrotó por 6-2 a su compatriota Ana Vázquez para asegurar el oro, mientras que la colombiana Ana María Rendón obtuvo el bronce al vencer por 6-4 a la mexicana Ángela Ruiz.

En la rama masculina, Matías Grande se proclamó campeón tras imponerse por 6-4 al colombiano Jorge Henríquez.

El bronce quedó también en manos de México ya que Raúl Rodríguez superó por 6-5 al cubano Hugo Franco en un desempate.

Con estos resultados, México completó el pleno de títulos en la modalidad de recurvo al sumar los oros en equipos mixtos, individual femenino e individual masculino.

De hecho, México lidera el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al sumar -hasta en lo que va de este miércoles- un total de 138 preseas (57 de oro, 47 de plata y 34 de bronce).

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Colombia es segunda con 90 medallas (34-33-23), seguida por Cuba, con 52 (16-16-20).

Venezuela ocupa el cuarto puesto con 67 (12-20-35), mientras que República Dominicana marcha quinta con 53 (10-11-32).EFE

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