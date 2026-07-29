Cuba anuncia la eliminación en semanas de 92.000 puestos de empleo público

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La Habana, 29 jul (EFE).- Cuba va a eliminar en las próximas semanas 92.000 puestos de trabajo público en Salud, Educación, Cultura y Deporte, informó este miércoles a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) el primer ministro, Manuel Marrero.

La decisión, incluida dentro del paquete de reformas para liberalizar y descentralizar la devastada economía nacional, es un "primer paso" en la aplicación de la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, que va a suponer la desaparición de varios ministerios.

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Marrero explicó a los diputados que los puestos de trabajo afectados por esta reducción estaban en su mayoría vacantes en la actualidad.

Agregó el primer ministro que en septiembre el resto de ministerios anunciarán los correspondientes recortes de plazas laborales en sus departamentos, aunque no dio cifras al respecto.

El Consejo de Ministros aprobó en abril el Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado que preveía pasar de 27 a 20 organismos de la administración central, lo que supone la eliminación de varios ministerios.

Entre otros, la normativa plantea fundir el Ministerio de Economía y Planificación con el de Finanzas y Precios, el de Ciencia y Tecnología con el de Educación Superior, y el de Agricultura con el de Industrias Alimentarias.

Marrero argumentó entonces que "un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia".

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, periodo en el que el producto interno bruto (PIB) de la isla se ha contraído un 15 %, según cifras oficiales. La situación se ha agravado de forma marcada a partir de enero pasado, cuando EE.UU. redobló las presiones sobre el país.

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Washington busca con su política de máxima presión una serie de cambios políticos y económicos en la isla. EFE