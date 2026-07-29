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Jordania derriba 5 misiles lanzados contra su territorio en ataque reivindicado por Irán

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Amán, 29 jul (EFE).- El Ejército jordano anunció este miércoles que ha interceptado y derribado cinco misiles lanzados desde Irán contra el territorio jordano, sin detallar si estas acciones provocaron daños humanos o materiales.

"Las defensas antiaéreas, como parte del sistema de vigilancia y seguimiento, interceptaron cinco misiles lanzados desde Irán contra territorio jordano en la madrugada del miércoles. Los misiles fueron interceptados y derribados conforme a las normas de enfrentamiento establecidas", indicaron las Fuerzas Armadas en un escueto comunicado, sin dar más detalles.

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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicó este ataque con misiles balísticos contra una base aérea con presencia estadounidense en Jordania. EFE

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