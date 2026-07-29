Telefónica España sube un 2,5% sus ingresos a junio y marca su mejor avance desde 2023 en segundo trimestre

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Telefónica España cerró el primer semestre de 2026 con unos ingresos de 6.513 millones de euros, un 2,5% más que en el mismo periodo del año anterior, y con un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2.301 millones, un incremento del 2,1% interanual, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La filial española de Telefónica, capitaneada por Borja Ochoa, registró en el segundo trimestre de 2026 su mejor crecimiento de ingresos desde el cuarto trimestre de 2023 y su mejor avance de Ebitda ajustado desde el cuarto trimestre de 2019.

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El crecimiento de ingresos del 2% en el primer trimestre de 2026 pasó al 2,9% en el segundo, mientras que en Ebitda el avance del 2% en el primer trimestre se elevó al 2,3% en el segundo.

La facturación trimestral se situó en 3.279 millones de euros y el Ebitda ajustado alcanzó los 1.151 millones, con aumentos interanuales del 2,9% y del 2,3%, respectivamente.

El Ebitda después de arrendamientos (EbitdaaL) ajustado se elevó a 1.982 millones de euros en la primera mitad del año, un 2,3% más, mientras que en el segundo cuarto del año sumó 995 millones, un 2,7% más.

La inversión en capital (capex) ascendió a 720 millones de euros en los primeros seis meses del ejercicio, un 1,2% más, y a 382 millones en el segundo trimestre del ejercicio, un 1% más, en tanto que el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado) se situó en 1.262 millones de euros en los primeros seis meses del año, un 3% más, y en 613 millones de euros en el trimestre abril-junio, un 3,7% más.

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UNA "SÓLIDA" EVOLUCIÓN COMERCIAL

Telefónica España mantuvo en el segundo trimestre de 2026 una "sólida" evolución comercial apoyada en la calidad de servicio, la diferenciación de la oferta y la continua creación de valor para los clientes, lo que se tradujo en la aceleración del crecimiento de los ingresos, del Ebitda ajustado y del flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado).

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En ese periodo, el ingreso medio por cliente (ARPU) se situó en 91,1 euros y la tasa de abandono ('churn') se mantuvo en el mínimo histórico del 0,7%, pese a que este trimestre suele ser peor en ARPU que el primero, cuando se alcanzaron 91,5 euros.

Los accesos crecieron un 2% interanual, excluyendo los accesos de Internet de las Cosas ('IoT'), que se triplicaron por la venta de balizas para vehículos.

Los principales accesos minoristas registraron una sólida ganancia neta trimestral y crecimiento interanual, con 35.000 más en banda ancha fija ('BAF', +2%), 111.000 en contrato móvil (+3%) y 58.000 en televisión (+7%), mientras que los clientes convergentes aumentaron un 1% interanual (+11.000 en el segundo trimestre de 2026) gracias a la positiva evolución del 'churn' (0,7%, mínimo histórico, 0,1 puntos porcentuales menos que en el segundo trimestre de 2025).

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La base de accesos con contrato móvil se consolidó por encima de los 16 millones y la televisión registró un fuerte crecimiento en la primera mitad del año, hasta rozar los 4 millones de accesos.

Telefónica España cuenta con la mayor red de fibra hasta el hogar (FTTH) del país, 100% propia, con 31,4 millones de unidades inmobiliarias (UUII) pasadas y una elevada tasa de utilización del 31% a junio, mientras que la red pionera de 'edge computing' se ha completado con 17 nodos activados, una infraestructura que potencia la soberanía tecnológica y acelera la transformación digital al proporcionar nuevos servicios a empresas y administraciones.

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En el negocio empresarial ('B2B'), en línea con el plan 'Transform & Grow', se siguió acelerando el crecimiento de los servicios digitales (TI), cuyos ingresos avanzaron a doble dígito tanto en el segundo trimestre como en la primera mitad de 2026 y pasaron a representar más de la mitad de la facturación de Telefónica España en este segmento.

Además, las reclamaciones se redujeron en el segundo trimestre de 2026 un 34% interanual, es decir, un tercio menos que hace un año.

La propuesta de valor residencial se reforzó en el segundo trimestre de 2026 con el plan 'Libre Cine y Series' de Movistar Plus+ y el Mundial de Fútbol, ampliando las alternativas de acceso a contenidos, así como con el lanzamiento de 'Movistar Fast Pass', una solución de conectividad móvil diferencial ante alta densidad de usuarios.

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Además, el consorcio español para desarrollar la candidatura española a la iniciativa europea de gigafactorías, con la participación de Telefónica y de otros socios privados y públicos, se constituyó el 25 de junio. El proyecto contribuye, según la empresa, "a reforzar la autonomía tecnológica, la soberanía digital, la competitividad y la seguridad económica de Europa".

La sostenibilidad continúa ganando peso en la oferta, con iniciativas como la digitalización del ciclo del agua mediante 175.000 contadores inteligentes para mejorar la eficiencia en zonas de estrés hídrico y el impulso del bienestar digital con campañas premiadas y dirigidas para promover un uso seguro de la tecnología.

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La compañía acumula ya 12 trimestres consecutivos con un saldo neto de altas positivo en todos los servicios principales y tres años de ganancia ininterrumpida en banda ancha fija, contrato móvil y televisión, mientras las líneas de 'IoT' aumentaron hasta los 25,82 millones, un 197,9% más que en junio de 2025.