Bin Salmán habla con Pedro Sánchez para fortalecer relaciones y revisar intereses comunes

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El Cairo, 29 jul (EFE).- El príncipe heredero saudí y primer ministro, Mohamed bin Salmán, mantuvo una llamada con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que abordaron cómo fortalecer las relaciones entre ambos países y revisaron "asuntos de interés común", informaron fuentes oficiales saudíes.

Durante la llamada, que tuvo lugar la noche del martes, ambos "abordaron áreas de cooperación entre los dos países y formas de fortalecerla en diversos ámbitos. Asimismo, revisaron varios asuntos de interés común", según un comunicado reproducido por la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

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Sánchez, según la nota, expresó su condena por los ataques lanzados por los rebeldes chiíes hutíes contra buques saudíes, así como la "amenaza que representan para la libertad de navegación en el mar Rojo, reafirmando el pleno apoyo de su país al reino (saudí) y su respaldo a todas las medidas adoptadas para preservar su seguridad y soberanía y proteger sus intereses".

Arabia Saudí no dio más información sobre el contenido de esta llamada, mientras que fuentes del Gobierno español confirmaron a EFE la conversación, sin tampoco dar más detalles.

Esta llamada se produjo horas antes de que Arabia Saudí lanzara esta madrugada junto a Estados Unidos un ataque contra las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak, que ha provocado la muerte de veinte miembros de la formación armada.

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Estas milicias, la gran mayoría chiíes, han tenido como objetivo en los últimos días la infraestructura energética en Arabia Saudí. EFE