Banca March lanza un vehículo de inversión en financiación alternativa europea junto a Clearlake Credit Europe

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Banca March ha ampliado junto a la gestora Clearlake Credit Europe su oferta de coinversión con el lanzamiento del 'Clearlake Sub VI ELTIF', un vehículo de inversión a largo plazo dirigido a financiar compañías del 'middle market' europeo a través de instrumentos de financiación subordinada.

El vehículo permitirá acceder a la estrategia de inversión del fondo 'Clearlake Credit Europe Subordinated Debt VI'. El objetivo es que Banca March coinvierta con clientes de la entidad hasta 75 millones de euros en el nuevo Eltif, según informó la compañía en un comunicado.

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Esta estrategia prevé financiar entre 35 y 40 compañías ubicadas en Europa Occidental, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) comprendido entre los 20 y 100 millones de euros y que estén respaldadas por firmas de 'private equity' de primer nivel.

Según esta filosofía, el fondo se centrará en empresas con modelos de negocio consolidados, con amplia generación de caja y pertenecientes a sectores "defensivos y resilientes", en especial de los ámbitos de tecnología y salud.

Las financiaciones se dirigirán a apoyar procesos de expansión, adquisiciones, refinanciaciones y reorganizaciones accionariales, a través de operaciones con una duración media estimada de entre tres y cuatro años.

Esta inversión ya cuenta con nueve compañías europeas y la previsión es que la cartera se complete antes de finales de 2029, con un horizonte objetivo para la liquidación de la inversión a finales del año 2034.

Clearlake Sub VI es el octavo fondo de Financiación Corporativa gestionado por Clearlake Credit Europe y cuenta, incluyendo el compromiso de Banca March, con cerca de 250 millones de euros comprometidos. El cierre final del fondo está previsto para finales de 2026.

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Banca March ha comprometido junto a 4.100 coinversores más de 4.200 millones de euros en inversiones alternativas desde 2008, con un múltiplo de retorno sobre la inversión de dos veces en el caso de los proyectos en economía real.