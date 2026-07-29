Once CC.AA. "bloquean" el reparto de 150 millones del programa María Goyri al no asistir a la reunión con el Gobierno

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Once comunidades autónomas han "bloqueado" la distribución por parte del Gobierno de cerca de 150 millones de euros correspondientes a la financiación de 2026 del programa María Goyri para contratar profesorado ayudante doctor de las universidades públicas, al no asistir a la Conferencia de Política Universitaria convocada este miércoles, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Las comunidades autónomas que pidieron que se retrasase la Conferencia de Política Universitaria debido a los incendios forestales, y que finalmente no han participado, han sido Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valencia, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares.

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Por su parte, la Región de Murcia había confirmado su asistencia y no se ha conectado a la reunión, convocada de manera telemática y presidida por el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa, mientras que Aragón no había confirmado su asistencia y tampoco se ha conectado.

La decisión de estas comunidades de no asistir ha impedido alcanzar el quórum necesario para adoptar el acuerdo para repartir los fondos, ya que el reglamento de la Conferencia establece que, para constituir de forma válida el pleno, se necesita la presencia de la mitad más uno de las comunidades autónomas.

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Desde el Departamento que dirige Diana Morant explican que para llevar a cabo este reparto "no había ninguna negociación pendiente, no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente".

De este modo, el Pleno debía ratificar un acuerdo que "ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada" e iniciar de esta forma un procedimiento administrativo "imprescindible" para transferir los fondos a las comunidades autónomas.

El Ministerio asegura que las comunidades que han decidido no asistir a la reunión "sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento", por lo que se retrasa la llegada de 150 millones de euros destinados a financiar los contratos María Goyri.

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En este sentido, lamenta la "imposibilidad de iniciar un procedimiento administrativo porque varias comunidades autónomas han decidido impedir la celebración del Pleno": "Las consecuencias recaen sobre las propias comunidades autónomas y, en última instancia, sobre las universidades públicas y el profesorado beneficiario del programa".

El Ministerio señala que había completado "toda la tramitación necesaria" para que, una vez celebrado el Pleno, pudiera continuarse inmediatamente con el procedimiento administrativo.

A partir de hoy todavía debían realizarse varios trámites internos del Ministerio antes de ordenar la transferencia. Posteriormente, cada comunidad autónoma debía completar sus propios procedimientos administrativos para hacer llegar esos recursos a sus universidades.

"Cada día de retraso en el inicio del procedimiento reduce el margen disponible para que los fondos lleguen con la agilidad prevista", avisan desde este Departamento, que había organizado el calendario para que las comunidades autónomas recibieran los fondos "lo antes posible", mientras que la no celebración del Pleno "altera completamente esa planificación".

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Por ello, el Ministerio advierte de que "ya no puede garantizar que los recursos lleguen a las comunidades autónomas en los plazos inicialmente previstos, una circunstancia que las comunidades ausentes conocían perfectamente cuando decidieron no asistir".

El Ministerio defiende que ha mostrado "desde el primer momento toda su solidaridad con las comunidades afectadas por los incendios", por lo que el secretario de Estado respondió este martes por escrito a las comunidades autónomas que la reunión "era telemática; su duración prevista no superaba los 30 minutos; el orden del día constaba únicamente de dos puntos; el reparto ya había sido acordado por unanimidad; y el Reglamento permite expresamente que la consejera o consejero sea sustituido por otro alto cargo de su departamento cuando no pueda asistir".

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"Es decir, existían mecanismos suficientes para garantizar la celebración del Pleno sin interferir en la gestión de la emergencia", afirman desde el Ministerio, cuya responsabilidad era preparar el expediente, convocar el Pleno y poner los fondos a disposición de las comunidades autónomas.

No obstante, el Departamento liderado por Diana Morant precisa que los fondos "no se pierden" y que continuará "tramitándolos tan pronto como sea posible", pero el calendario inicialmente previsto "ya no puede garantizarse como consecuencia de la falta de quórum provocada por esas ausencias".

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