Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Georgia agradece a Nauru que revocara reconocimiento de independencia de Abjasia y Osetia

Guardar

Tiflis, 29 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Georgia agradeció este miércoles a la República de Nauru, Estado insular situado en el Pacífico sur, por revocar su reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur.

"La decisión de Nauru confirma el respeto a las normas del derecho internacional y es un fundamento para unas relaciones internacionales sanas", señaló un comunicado del ministerio.

Recordó que el pasado 21 de julio el Gobierno de esa isla decidió renunciar a la decisión que adoptó en 2009 después de que Rusia reconociera un año antes la independencia de ambos territorios.

"Georgia expresa su disposición a establecer relaciones diplomáticas con la República de Nauru y contribuir a la activación de las relaciones bilaterales sobre la base de intereses comunes", señaló.

Tuvalu, pequeño país situado en la Polinesia, y Vanuatu, archipiélago en la Melanesia, también rescindieron su reconocimiento en 2014 y 2019, respectivamente.

A día de hoy, Rusia, Venezuela, Nicaragua y Siria reconocen la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, donde tuvo lugar en agosto de 2008 una breve pero cruenta guerra en la que el ejército ruso intervino para expulsar a las tropas georgianas de territorio suroseta.

PUBLICIDAD

El Kremlin dispone de bases militares en ambos territorios y, en el caso de Osetia del Sur, esta región es prácticamente un protectorado financiado por las arcas del Estado ruso. EFE

Últimas Noticias

Los modelos rebeldes de OpenAI hackearon otros servicios además de HuggingFace

Infobae

El ECDC advierte de que las olas de calor aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas

Infobae

Once CC.AA. "bloquean" el reparto de 150 millones del programa María Goyri al no asistir a la reunión con el Gobierno

Once CC.AA. "bloquean" el reparto de 150 millones del programa María Goyri al no asistir a la reunión con el Gobierno

Vox emplaza al Gobierno municipal por la construcción de la mezquita: "En septiembre tendrán otra oportunidad"

Vox emplaza al Gobierno municipal por la construcción de la mezquita: "En septiembre tendrán otra oportunidad"

SEMFYC actualiza el abordaje clínico de las enfermedades por calor y refuerza el papel de la aclimatación progresiva

SEMFYC actualiza el abordaje clínico de las enfermedades por calor y refuerza el papel de la aclimatación progresiva