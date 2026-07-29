Anita Williams, desbordada tras su ingreso de urgencia: "Quien esté moviendo los hilos de mi vida, que pare ya"

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Anita Williams no consigue levantar cabeza. Después del accidente doméstico en el que perdió parte de un dedo y del posterior ingreso de urgencia que obligó a preocupar a sus seguidores, la influencer ha vuelto a acudir al médico para continuar con las pruebas y el tratamiento. A la salida de la consulta, la exconcursante de Supervivientes ha confesado que, por fin, los especialistas han dado con el origen de sus problemas de salud, aunque reconoce que la situación está siendo muy difícil de sobrellevar.

"Ahí vamos. Ya por fin al menos me han encontrado lo que tengo", ha explicado con cierto alivio. Sin embargo, no ha ocultado el agotamiento que le está provocando esta sucesión de contratiempos: "No puedo más, o sea, quien esté moviendo los hilos de mi vida, que pare ya", ha lamentado.

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Además de hablar de su estado de salud, Anita también ha respondido a las preguntas sobre su vida personal. En cuanto a la nueva aventura musical de su expareja, Montoya, la colaboradora de televisión ha querido dejar cualquier polémica atrás: "Le deseo la suerte del mundo, la verdad". Asimismo, ha revelado que no mantiene ningún tipo de contacto con él desde hace meses: "No hemos tenido contacto desde el año pasado y que así siga".

En lo que respecta a su relación con José Navarro, con quien ha sido relacionada en las últimas semanas, Anita ha reconocido sentirse algo sobrepasada por la atención mediática. "Pues mira, un poco agobiada, la verdad", ha confesado antes de dejar claro que no quiere precipitarse.

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"No, novios es muy rápido. Ya lo dije en una entrevista, yo ahora lo único que quiero es centrarme en mí, en mis cosas. La verdad es que es un chico que vale mucho la pena, pero no quiero ponerle etiquetas a nada porque no es el momento de eso. Yo, de momento, de verdad, el amor de mi vida ya lo tengo. Es mi hijo y siempre será él", ha explicado.

Con la salud como prioridad absoluta, Anita Williams intenta recuperar la normalidad tras unas semanas especialmente complicadas, centrada en su recuperación y en su hijo, mientras deja claro que, por ahora, no quiere correr en el terreno sentimental.