Anthropic demuestra que Claude Mythos Preview es capaz de hallar fallos matemáticos en algoritmos criptográficos

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Anthropic ha demostrado que su modelo Claude Mythos Preview fue capaz de descubrir debilidades matemáticas reales en algoritmos criptográficos, más allá de la simple búsqueda de errores de programación en el código.

El laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) ha publicado este martes en su web todos los detalles de este logro conseguido al simular dos ataques, uno a HAWK, un esquema de firma digital postcuántica, y otro a AES reducido, el estándar de cifrado simétrico más utilizado en el mundo.

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Los dos logros alcanzados por Claude Mythos Preview, la IA a la que de momento solo tienen acceso varias organizaciones en el planeta por sus repercusiones en materia de ciberseguridad y amenazas biológicas y químicas, han sido semiautónomos (con guía humana mínima) en el ataque a HAWK, y totalmente autónomos contra una variante del cifrado AES.

Anthropic explica la importancia que tienen los algoritmos criptográficos en el día a día de millones de personas, ya que una simple visita a una web provoca que el navegador del usuario se comunique usando un algoritmo llamado esquema de firma digital.

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De hecho, el tráfico que se genera entre la persona y la web está protegido con cifrados simétricos (código que permite la transmisión de datos que comparten una llave idéntica). Es decir, sin estos sistemas, acciones diarias como el correo electrónico, la banca 'online' y otros usos en internet serían de fácil acceso para los cibercriminales.

Sobre la eficacia de Claude Mythos Preview en materia de ciberseguridad, en el ataque perpetrado a HAWK, Mythos no solo mejoró el mejor ataque conocido en solo 60 horas de trabajo, sino que descubrió una simetría matemática no explotada previamente y redujo a la mitad la fortaleza efectiva de sus claves.

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Esto último significa que, para mantener el nivel de seguridad de HAWK, habría que duplicar el tamaño de la clave, lo que justamente barre todas las ventajas que hacen que HAWK sea una propuesta atractiva.

En cuanto a la simetría matemática descubierta, al depender la seguridad de la firma digital HAWK de la dificultad de resolver un problema matemático al que se conoce como Problema del Isomorfismo de Retículos, y dado que un trabajo previo había demostrado que encontrar una simetría permitiría atacar al esquema, Mythos Preview halló una que sí lo era y que nadie había detectado.

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Asimismo, cuando Claude Mythos Preview se enfrentó a AES reducido (siete de las diez rondas del AES-128), fue capaz de diseñar de forma casi totalmente autónoma una técnica mejorada llamada 'Möbius Bridge' para atacar una versión reducida de AES-128. Lo que logró fue un ataque entre 200 y 800 veces más rápido que el mejor método conocido hasta la fecha.

En este ataque sí que Claude Mythos Preview fue impulsado al principio, ya que, según el laboratorio de IA, el modelo se negaba a perpetrarlo manteniendo que era imposible mejorar el criptoanálisis de AES. Finalmente, el proceso le llevó unos tres días de trabajo autónomo.

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Anthropic ha apuntado algunos detalles a tener en cuenta. Ninguno de los dos ataques se ha realizado en sistemas en producción (HAWK todavía no ha sido desplegado al ser solo candidato).

El coste de cada resultado ha sido de unos 100.000 dólares en API, y Anthropic avisó a los creadores de HAWK antes de la publicación y coordinó la divulgación con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos de una forma responsable.

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Anthropic, en colaboración con investigadores de ETH de Zúrich y las universidades de Tel Aviv y Haifa, creó un 'benchmark' (CryptanalysisBench) para evaluar y seguir midiendo la capacidad de los modelos de IA para medir y seguir evaluando algoritmos de cifrado en el futuro.