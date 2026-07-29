Alemania se suma al rechazo a los planes de la FIFA: "Me avergüenza que se hable de este tipo de ideas"

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Los responsables del fútbol alemán se sumaron este miércoles a las duras críticas contra los planes de la FIFA de vender participaciones de sus eventos, encabezados por el Mundial, a inversores privados.

"Me parece vergonzoso. Me avergüenza que en el fútbol se hable de este tipo de ideas. El fútbol no nos pertenece. Es un juego", declaró el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, e incluso planteó la posibilidad de un boicot del fútbol europeo.

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"Muchos en el mundo del fútbol europeo consideran que los planes de la FIFA constituyen un ataque directo al fútbol. Comparto esta opinión", declaró a su vez Hans-Joachim Watzke, vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y del Comité Ejecutivo de la UEFA, a la revista deportiva Kicker.

"Aquí se ha traspasado una línea. Existe un amplio consenso al respecto entre las federaciones, tal y como me han demostrado varias conversaciones que he mantenido en los últimos días con el presidente de la UEFA. Aleksander Ceferin, y otros colegas", añadió.

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"En el Mundial, seis selecciones europeas llegaron a cuartos de final y tres a semifinales. Si el fútbol europeo se mantiene unido para oponerse a estos planes, eso tendrá un gran peso", destacó.

Cuando no habían pasado ni dos semanas de la final del último Mundial, la federación internacional de fútbol anunció su intención de recaudar miles de millones mediante la posible venta de parte de sus derechos comerciales, con la creación de una filial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

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"Para mí, la FIFA está ahí para acompañar este deporte, para dotarlo de formas y reglas, y para organizar los Mundiales. En este momento tengo la sensación de que la FIFA solo está ahí para obtener beneficios", prosiguió Eberl. "Incluso a mí, que me siento realmente como en casa en el fútbol, esto me repugna", explicó.

El directivo, de 52 años, acogió con satisfacción la reacción decidida de la UEFA y afirmó: "No soy partidario del boicot, sino más bien del diálogo. Pero si se llega a ese punto, yo también estaría a favor de que, como Europa, plantemos cara con firmeza y digamos: 'No, no vamos a participar en eso, ese no es nuestro deporte'".

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También el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeness, afirmó que los planes de la FIFA le parecen "catastróficos", mientras que el director general del Borussia Dortmund, Carsten Cramer, declaró: "Simplemente no puedo entender por qué la FIFA quiere dar este paso".