El canciller de Argentina planea un viaje a China por asuntos comerciales y financieros

Guardar

Buenos Aires, 29 jul (EFE).- El canciller de Argentina, Pablo Quirno, dijo este miércoles que planea viajar a China por cuestiones comerciales y financieras de índole bilateral, antes de poder acordar la fecha para un encuentro entre el presidente argentino, Javier Milei, y el chino, Xi Jinping.

En declaraciones radiales, Quirno dijo que aún no está fijada la fecha de su visita a China, pero sostuvo que planea viajar al país asiático junto con la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

PUBLICIDAD

"Estamos en conversaciones por temas comerciales que están terminándose. Tan pronto eso esté resuelto, la idea es ir de visita a China", dijo el canciller en declaraciones a radio Mitre.

Quirno afirmó que la relación bilateral con China "está bien" y que están en curso conversaciones sobre cuestiones "comerciales y financieras" sobre las que no dio precisiones.

El canciller indicó que, una vez que viaje a China, podría concretarse una visita de Milei al país asiático, segundo socio comercial de Argentina, después de Brasil. EFE