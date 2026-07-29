Al menos 13 muertos en un ataque de hombres armados en el centro-sur de Nigeria

Guardar

Nairobi, 29 jul (EFE).- Al menos trece personas murieron en un ataque de hombres armados en el estado de Benue, en el centro-sur de Nigeria, informó este miércoles la Policía del país.

"Lamentablemente, trece personas perdieron la vida durante el ataque, mientras que los delincuentes lograron robar 20 cabezas de ganado", informó el portavoz de la Policía de Benue, Orchia Aondongu, en un breve comunicado recogido por medios locales.

El ataque tuvo lugar la madrugada del martes en el pueblo de Efeyi, en la zona de Otukpo, donde las fuerzas de seguridad lograron abatir a dos supuestos bandidos tras iniciar una operación para buscar a los asaltantes.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

PUBLICIDAD

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del territorio y a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto. EFE