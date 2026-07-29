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LaLiga y EA SPORTS lanzan LaLiga FC Pro Mobile, su primera competición oficial para móviles

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LaLiga ha lanzado, junto a su patrocinador principal EA Sports, la primera edición de LaLiga FC Pro Mobile, la competición oficial de EA Sports FC Mobile en España y que nace bajo el concepto 'Ficha por LaLiga' para acercar el entorno competitivo a nuevas audiencias y permitir a los jugadores aficionados aspirar a la estructura oficial del videojuego.

La iniciativa estratégica entre ambas entidades busca ofrecer nuevas experiencias a la comunidad de jugadores. La participación en el torneo será totalmente telemática y estará abierta a las personas mayores de 16 años que residan en España, quienes competirán a través de sus dispositivos móviles.

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El periodo de inscripción será del 1 al 16 de agosto a través de la plataforma oficial. Por su parte, la primera fase clasificatoria se disputará del 13 al 16 de agosto, mientras que la fase final del torneo se celebrará durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto.

El ganador de esta competición obtendrá una plaza para representar a LaLiga en el EA Sports FC Pro Mobile World Championship, el mundial de la disciplina que se celebrará en Corea del Sur.

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