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Unisport nombra a Denise Karkos en el cargo de directora global de marketing

PR Newswire

TAUNTON, Massachusetts, 27 de julio de 2026

Esta líder experta en marketing trabajará para agilizar el crecimiento de la marca, la comunidad y el negocio en toda Norteamérica y a nivel mundial

TAUNTON, Massachusetts, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Unisport ha anunciado hoy el nombramiento de Denise Karkos en el cargo de directora global de marketing. Con sede en Taunton, Massachusetts, Karkos dirigirá tanto las funciones de marketing global como la organización de marketing de Norteamérica con el objetivo de mejorar la experiencia futbolística de Unisport en todo el mundo. Dependerá directamente de Michael O'Connor, director general de Unisport para Norteamérica, y, de forma indirecta, de Joris Van Rooy, director general global. Se encargará de definir y ejecutar la estrategia global de marketing y de clientes de la empresa, dirigiendo el marketing de marca y la creación de contenidos, las redes sociales y el marketing de influencers, la creatividad, los datos y el análisis, la inteligencia de mercado y las alianzas estratégicas, con el fin de impulsar de forma acelerada el reconocimiento de la marca, la conexión con los clientes, la fidelización y la expansión comercial en toda Norteamérica y a nivel mundial.

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«La capacidad demostrada de Denise para hacer crecer marcas de consumo emblemáticas y crear organizaciones de marketing de alto rendimiento basadas en datos la convierte en la líder idónea para impulsar la nueva etapa de Unisport», afirmó Michael O'Connor.

Karkos cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos de responsabilidad en los ámbitos del marketing y el comercio electrónico, entre los que destacan sus cargos como director de marketing en TD Ameritrade y en SiriusXM & Pandora y más recientemente, como directora de comercio electrónico en Dick's Sporting Goods. Su trayectoria en la transformación de la experiencia del cliente y el impulso del crecimiento omnicanal sitúa a Unisport en una posición ideal para reforzar el valor de la marca, profundizar en la fidelización de los clientes y ampliar su presencia internacional.

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Con el respaldo de Innova Capital, Unisport está acelerando su expansión internacional y su conexión con la comunidad futbolística bajo el liderazgo de Denise.

Acerca del Grupo Unisport

Unisport Group es un ecosistema digital global dedicado al fútbol que combina la venta minorista omnicanal, los contenidos y el software, con sedes en Polonia y Dinamarca, en Europa. La empresa opera en la intersección entre el comercio digital, la tecnología deportiva, los medios de comunicación, la participación comunitaria y el comercio minorista, y presta servicio a millones de futbolistas y aficionados de todo el mundo.

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Acerca de Innova Capital

Innova Capital es una firma líder de capital riesgo en Europa Central que invierte en empresas medianas de diversos sectores y fomenta su crecimiento mediante la expansión estratégica y la excelencia operativa.

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FUENTE Unisport