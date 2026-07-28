México produce 302 millones de litros de tequila y busca nuevos mercados en otros países

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Ciudad de México, 27 jul (EFE).- México produjo 302,1 millones de litros de tequila durante el primer semestre de 2026 y exportó 214,4 millones, mientras el Gobierno anunció una estrategia para retirar aranceles y barreras comerciales que limitan su expansión fuera de Estados Unidos.

El presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), Aurelio López Rocha, informó en una conferencia de prensa este lunes de que las exportaciones crecieron un 3,3 % frente al periodo comparable de 2025 y la industria consumió 1,27 millones de toneladas de agave.

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El organismo tiene registrados 229 productores autorizados y 3.402 marcas vinculadas a ellos, mientras más de 100.000 familias dependen directamente de la cadena tequilera, que incluye cultivo, destilación, transporte y comercialización.

El tequila llega a consumidores de más de 120 países, aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió de que Estados Unidos concentra el 83 % de las ventas externas, una dependencia que atribuyó a la cercanía logística y a obstáculos en otros mercados.

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“Hay países que no nos dejan”, afirmó Ebrard, quien señaló aranceles de hasta el 150 % y restricciones reglamentarias.

La Secretaría actualizará durante el próximo año su mapa de barreras y negociará su eliminación; además, planteará medidas recíprocas si los socios mantienen un trato desequilibrado para el producto mexicano.

Ebrard sostuvo que México no pretende cerrar su economía, sino aprovechar la reorganización del comercio mundial para exigir condiciones más equilibradas y proteger sus denominaciones de origen, que algunos países todavía no reconocen.

El tequila obtuvo en 1974 la primera denominación de origen mexicana y, según el funcionario, tiene un contenido nacional del 100 %, por lo que será emblema de la campaña Hecho en México para promover productos y empresas mexicanas en nuevos mercados.

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El titular del IMPI, Vidal Llerenas, llamó al tequila modelo mundial, durante la conmemoración que siguió al decreto que estableció el 24 de julio como Día Nacional del Tequila, fecha homologada con su celebración internacional.

El sector recordó además los 20 años de la inscripción del paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila en la lista del patrimonio mundial de la Unesco, así como dos décadas de la Ruta del Tequila.

La industria ofreció colaborar con el Gobierno para impulsar innovación, inversión, empleo y desarrollo regional, mientras el CRT prometió mantener la inspección y trazabilidad de cada botella. EFE