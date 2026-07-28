Telefónica Brasil gana 486 millones hasta junio, un 18% más, y su mayor alza en tres años

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Telefónica Brasil, que opera como Vivo en el país sudamericano, obtuvo unas ganancias netas de 2.833,6 millones de reales brasileños (486 millones de euros al cambio actual) en los primeros seis meses de 2026, cifra que representó un alza interanual del 17,9% frente al mismo periodo de 2025 y marcó el mayor avance en un primer semestre de los últimos tres años, según las cuentas presentadas por la compañía.

Vivo mantuvo en el segundo trimestre de 2026 la senda de crecimiento de sus principales magnitudes financieras, con un beneficio neto de 1.600 millones de reales (275 millones de euros), un 17% más en comparación interanual.

Entre abril y junio de 2026, los ingresos netos se situaron en 15.800 millones de reales (2.711 millones de euros), lo que supuso un incremento del 7,6%, impulsados por la fortaleza del negocio de pospago y fibra, así como por la expansión de los servicios digitales.

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En tanto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó en el segundo tramo del año los 6.600 millones de reales (1.132 millones de euros), un 10,9% más y su mayor nivel desde el tercer trimestre de 2023, con un margen del 41,8%, 1,3 puntos porcentuales superior al de un año antes.

Las inversiones de Telefónica Brasil aumentaron un 6,1% en el segundo trimestre del ejercicio, hasta situarse en 2.600 millones de reales brasileños (446,0 millones de euros), con el grueso de los recursos destinado al refuerzo de las infraestructuras móvil y fija para atender la creciente demanda de datos y mejorar la experiencia de cliente.

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En este contexto, la compañía consolidó su liderazgo en conectividad, con tecnología 5G disponible en 978 municipios y una cobertura superior al 73% de la población, mientras que en fibra alcanzó los 32 millones de hogares pasados, un 6,4% más, manteniendo la mayor red del país.

NEGOCIO COMERCIAL Y RED EN SEGUNDO TRIMESTRE

En el negocio móvil, los ingresos por servicios se elevaron a 10.200 millones de reales (1.749,7 millones de euros) entre abril y junio, un 6,6% más, impulsados por el segmento pospago, que creció un 7,9% hasta 8.900 millones de reales (1.526,7 millones de euros) y ya representaba el 87% del total. Esta evolución se apoyó en la migración hacia planes de mayor valor, la ampliación de la base de clientes y el refuerzo de la propuesta comercial.

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En concreto, el parque pospago alcanzó los 73,2 millones de accesos, un 6,9% más, con un ingreso medio por usuario (ARPU), excluyendo 'M2M' y 'dongles', de 53,90 reales (9,25 euros).

Por su parte, los ingresos de la división de dispositivos y electrónica sumaron 1.000 millones de reales (171,5 millones de euros), un 27,8% más, gracias a una oferta más competitiva y a la ampliación del catálogo en tiendas, donde los terminales compatibles con 5G representaron el 98,8% de las ventas del trimestre.

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En el segmento fijo, la facturación alcanzó los 4.500 millones de reales (771,9 millones de euros), con un avance del 6%, apoyado en el desempeño de la fibra y de los servicios corporativos de datos, TIC y soluciones digitales.

Los ingresos de fibra crecieron un 10,7%, hasta 2.100 millones de reales (360,2 millones de euros), con una base de 8,2 millones de accesos, un 11,3% más, y una tasa de penetración del 25,6%, 1,1 puntos porcentuales superior, mientras que el churn se redujo al 1,4%. Asimismo, los ingresos de datos corporativos, TIC y servicios digitales se situaron en 1.500 millones de reales (257,3 millones de euros), un 7,8% más.

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Finalmente, la estrategia de convergencia se mantuvo como uno de los principales motores de crecimiento, con una base de fibra convergente de 5,3 millones de accesos, de los que 3,8 millones correspondían a Vivo Total, la oferta integrada de fibra y móvil, tras crecer un 29,4% interanual. Este modelo ya representaba el 46,3% de la base de fibra y concentraba el 86% de las altas en tiendas, lo que reforzó el peso de las soluciones integradas en la captación y fidelización de clientes.

"Terminamos el trimestre con un crecimiento constante de los ingresos y un aumento de la rentabilidad, resultado de una estrategia que combina la mejor conectividad, inversiones continuas y diversificación de ingresos. Mantenemos nuestro liderazgo en fibra y 5G, mientras que los servicios digitales y los nuevos negocios continúan ganando escala y relevancia, fortaleciendo nuestro ecosistema y ampliando la creación de valor para clientes y accionistas", ha afirmado el presidente de Vivo, Christian Gebara.

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ECOSISTEMA DIGITAL

Los nuevos negocios y los servicios digitales corporativos continuaron ganando peso en Telefónica Brasil hasta representar el 12,2% de los ingresos totales en los últimos 12 meses.

En el segmento B2B, la cartera de soluciones digitales -que abarca nube, ciberseguridad, big data, IoT, mensajería y servicios de TI- generó unos ingresos de 5.500 millones de reales (943,5 millones de euros), un 14,9% más, equivalentes al 8,8% de la facturación del grupo.

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Si se consideraba el conjunto del negocio, incluyendo también conectividad y equipos, su aportación se elevaba al 22,5% de los ingresos totales, 0,4 puntos porcentuales más en términos interanuales.

En 'B2C', las alianzas con plataformas de música y vídeo siguieron ampliando su alcance, con ingresos de 890 millones de reales (152,7 millones de euros) en los últimos 12 meses, un 25,7% más, apoyados en una base de 4,9 millones de suscriptores, un 33,3% superior.

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Durante el trimestre, la oferta se reforzó con la incorporación de YouTube Premium en determinados paquetes. Asimismo, los servicios financieros elevaron sus ingresos un 12,8% en el periodo, hasta 433 millones de reales (74,3 millones de euros).

Desde el lanzamiento de Vivo Pay, el volumen de operaciones de crédito personal alcanzaba ya los 1.300 millones de reales (223,0 millones de euros).

En paralelo, el negocio de seguros mantenía una evolución positiva, con más del 45% de los smartphones vendidos en tiendas asociados a algún tipo de protección, cinco puntos porcentuales más que un año antes.

En el ámbito de salud y bienestar, Vale Saúde acumulaba 511.000 suscripciones desde su lanzamiento. En los últimos 12 meses, la plataforma había facilitado 79.000 consultas, exámenes y procedimientos, así como la adquisición de 2,6 millones de productos en farmacias con descuento, generando ingresos de 126 millones de reales (21,6 millones de euros), un 58,2% más.

La integración entre conectividad y servicios digitales reforzó la presencia de la compañía en el día a día de los clientes, elevando el ingreso medio mensual 'B2C' por 'CPF' hasta 68,52 reales (11,75 euros) en los últimos 12 meses, un 7,6% más.

En cuanto a la gestión operativa, los costes totales, excluyendo depreciación y amortización, se situaron en 9.200 millones de reales (1.578,2 millones de euros) en el trimestre, un 5,3% más interanual, aunque 1,2 puntos porcentuales por debajo del trimestre previo, apoyados en eficiencias como el mayor uso de canales digitales y la venta de activos vinculados a la antigua concesión por 202 millones de reales (34,7 millones de euros).

El flujo de caja operativo alcanzó los 4.000 millones de reales (686,2 millones de euros), un 14,3% más, con un margen del 25,3%.

En materia de retribución al accionista, la compañía reiteró su compromiso de distribuir al menos el 100% del beneficio neto en 2026.

En los siete primeros meses del año, ya había abonado 7.000 millones de reales (1.200,8 millones de euros), de los cuales 3.000 millones de reales (514,6 millones de euros) correspondían a intereses sobre capital propio (JSCP) declarados en 2025 y 4.000 millones de reales (686,2 millones de euros) a reducción de capital, lo que supuso un incremento del 31,6% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Además, en 2026 había declarado 2.200 millones de reales (377,4 millones de euros) en JSCP, un 34,5% más.