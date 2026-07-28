Jueves, 28 de julio de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 28 ene (EFE).-

Washington- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca.

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Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar las sanciones pendientes a Moscú y con el plan de paz enterrado.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste al funeral del senador republicano y estrecho aliado, Lindsey Graham, al que asistirán también el primer ministro israelí, Benjamín Nteanyahu, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, de visita oficial en el país.

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Lima.- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, inicia su mandato de cinco años (2026-2031) en una ceremonia en el Parlamento con la asistencia de presidentes y líderes de diversos países de HIspanoamérica, incluido el rey de España, lo que supone el regreso del fujimorismo al gobierno después de casi 26 años. Posteriormente nombrará a los ministros que compondrán su Gobierno.

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Burdeos (Francia).- Los incendios en el suroeste de Francia ya han quemado 42.000 hectáreas y el presidente francés, Emmanuel Macron, anticipa que este martes “será seguramente más complicado" que ayer.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión centrada en Oriente Medio.

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Pekín, 28 jul (EFE).- El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, afirmó este martes en Pekín ante su homólogo chino, Xi Jinping, que Bratislava está dispuesta a promover activamente la cooperación entre la Unión Europea (UE) y China y a encauzar sus diferencias mediante el diálogo, durante una visita que consolida el acercamiento bilateral entre ambos países.

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Dublín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en el marco de la presidencia rotatoria de la UE que ostenta Irlanda durante este semestre.

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Nicosia.- El secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en Chipre, se encuentra este martes por separado, primero con el presidente de Chipre, Nikos Jristodoulides, y con el líder de la comunidad turca del norte de Chipre, Tufan Erhürman.

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Caracas.- Al cumplirse dos años de las elecciones en las que fue proclamado Nicolás Maduro como presidente reelecto entre denuncias de fraude, la oposición convoca a asambleas de calle mientras trabajadores se movilizan en una jornada en la que crece la expectativa por el eventual regreso de María Corina Machado.

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Ginebra.- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) organiza una ceremonia para conmemorar los 75 años de la Convención sobre los Refugiados.

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Umm al Jair (Cisjordania).- Un año después del asesinato del activista palestino Awdah al Hathalin por el disparo de un colono, la comunidad de Umm al Jair (Hebrón, sur de Cisjordania) se ve amenazada por nuevas caravanas donde se han instalado más familias de colonos israelíes; mientras los palestinos ya no pueden pastorear libremente o cosechar sus tierras.

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Umm al Jair (Cisjordania).- Palestinos celebran una ceremonia en la aldea de Umm al Jair en memoria del activista y líder comunitario Odeh Hadalin, quien colaboró en la creación del oscarizado documental ‘No Other Land’ sobre la ocupación de Israel en Cisjordania, y fue asesinado hace justo un año por un colono israelí.

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Tell (Cisjordania).- Después del enfrentamiento que costó la vida a cuatro palestinos y dos israelíes, los habitantes de Tell y los alrededores de Nablus viven ya la intensificación de la campaña militar israelí en el norte de Cisjordania ocupada, con cortes de agua, desplazamientos forzados, destrucción de cultivos y el establecimiento de puestos militares con francotiradores.

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Santiago de Chile.- La chilena Amelia Flores esperó más de medio siglo para que las autoridades investigaran la desaparición en 1974 de su hijo recién nacido. Cuando pensaba que podría tener algo de claridad sobre uno de los episodios más tristes de su vida, el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast desarticuló la unidad encargada de investigar las adopciones ilegales cometidas durante la dictadura y su esperanza se desvaneció por completo.

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Montevideo.- La movilidad eléctrica, el almacenamiento con baterías, la energía solar, el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos serán temas abordados durante el congreso LATAM Renovables 2026, que se celebrará desde este martes en Montevideo.

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Ciudad de México.- Plan International México presenta la investigación ‘Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México’, el cual muestra las barreras y oportunidades relacionadas con el ejercicio de sus derechos y busca dar respuestas más integrales para su protección.

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Londres.- Cuarta ola de calor en Inglaterra, donde se espera que las temperaturas lleguen a los 33 grados Celsius entre este martes y jueves.

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Tegucigalpa.- El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), rectorado por los jesuitas, presenta los resultados de un sondeo de opinión pública en Honduras.

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Bangkok.- Celebraciones por el 74 cumpleaños del rey de Tailandia.

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Folston (EEUU).- El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee es designado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

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Macclesfield (R. Unido).- El Observatorio de Jodrell Bank situado Macclesfield, en el condado de Cheshire, se enfrenta al cierre tras la retirada de una importante fuente de financiación.

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París.- La Filarmónica de París ofrece una exposición consagrada a la música de los videojuegos con la que "seguir la fascinante historia" conjunta de ambos medios, con una experiencia inmersiva y múltiples actividades jugables en torno a sagas como 'Zelda', 'Super Mario' o 'Final Fantasy', entre otras.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El terror psicológico y el instinto de supervivencia se apoderan de unas paradisíacas vacaciones en Tailandia en 'The Devil's Mouth' ('La boca del diablo'), un suspense de Amazon que llevó al límite a su elenco, al rodar extenuantes jornadas de más de 13 horas sumergidos en el agua para recrear el acecho de una feroz bestia.

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París.- El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, presenta al nuevo seleccionador de Francia durante una rueda de prensa en la sede del organismo.

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Santo Domingo.- Entrenar mañana y tarde, sin parar, ocho horas al día, a pesar de los dos grandes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Es la historia del joven judoca venezolano Jonhelius Patete, quien sueña con participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ginebra.- La nadadora olímpica siria Yusra Mardini, que tuvo que huir de su país por la guerra, cuenta en una entrevista con EFE su experiencia como refugiada, en la semana en la que ACNUR celebra los 75 años de la Convención sobre los Refugiados.

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eva/aca/EFE

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