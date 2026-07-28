SESPAS celebra que la Agencia de Salud Pública ya tenga sede, pero vincula su éxito a su dotación de recursos

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La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha valorado "positivamente" el anuncio realizado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), aunque ha vinculado su éxito a su dotación de recursos.

"Este paso supone un avance necesario para la puesta en marcha efectiva de este organismo estratégico para el fortalecimiento de la salud pública en España", ha indicado esta sociedad científica, que ha añadido que el mismo "permite avanzar en los plazos previstos para que pueda iniciar su actividad". Ello a pesar de que esta designación estaba prevista inicialmente para febrero.

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Tras indicar que esta decisión adoptada en Consejo de Ministros era "un paso imprescindible dentro del proceso", SESPAS ha subrayado que "la creación de la AESAP cubre una laguna histórica del sistema sanitario español y responde a la necesidad de contar con una estructura estatal sólida para la vigilancia en salud pública, la evaluación de riesgos y la preparación y respuesta ante crisis sanitarias".

NECESARIA INDEPENDENCIA TÉCNICA

No obstante, ha insistido en que "su consolidación dependerá de cómo se aborden los siguientes pasos para su puesta en marcha". "Entre los retos pendientes destacan la necesidad de una dotación suficiente y sostenida de recursos humanos, técnicos y financieros", así como "la garantía de independencia técnica y solvencia científica", ha explicado.

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"La capacidad para atraer y retener profesionales altamente cualificados; y el establecimiento de mecanismos de coordinación eficaces con las comunidades autónomas y con otros sectores clave para la salud, como el medio ambiente, la educación o la movilidad", son los otros apartados que ha puesto en valor. Asimismo, será "fundamental" que cuente "con una clara proyección internacional y con capacidad operativa para anticipar y gestionar emergencias sanitarias", ha enfatizado.

Por último, y una vez subrayado que ha estado "activamente implicada durante más de una década en el impulso de la AESAP", SESPAS ha reiterado su "plena disposición a seguir colaborando con las Administraciones públicas en la fase de desarrollo y consolidación".

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