Muere una mujer que resultó herida en uno de los incendios de España y ya son 14 muertes

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Almería (España), 28 jul (EFE).- Una mujer que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados de un hospital falleció este martes tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería, sur de España), que provocó la muerte de otras trece personas.

La paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla en estado muy grave, con quemaduras en el 70 por ciento de la superficie corporal, de las que finalmente no se ha podido recuperar.

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Con este deceso se eleva a catorce la cifra total de víctimas mortales como consecuencia del incendio forestal declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería, de las cuales doce ciudadanos eran extranjeros y un español.

De los trece fallecidos anteriores, siete proceden del Reino Unido, tres de Bélgica, uno de Francia y otro de Estados Unidos. Se trata de ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad.

Según la información del Centro Integrado de Datos (CID), doce de las víctimas perdieron la vida de forma directa en el incendio, y por ellas ya se han interpuesto las correspondientes denuncias.

El incendio, catalogado por los expertos como extraordinario debido a su comportamiento extremo y a velocidades de propagación inusuales que alcanzaron los 128 metros por minuto, ha motivado este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por parte del Consejo de Ministros para articular un paquete de ayudas estatales.

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El juzgado instructor, en coordinación con la Guardia Civil y la brigada de investigación de agentes forestales, mantiene abiertas las pesquisas para determinar el origen exacto de las llamas, cuyo primer aviso al número de emergencias 112 alertó de un fuego en el margen de una carretera presuntamente provocado por la caída de un cable eléctrico. EFE

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