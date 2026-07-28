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La UNESCO se asocia con Coursera y lanza un curso gratuito sobre ética de la IA, desarrollado en colaboración con LG AI Research, para estudiantes e instituciones de todo el mundo.

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En un momento decisivo para el despliegue global de la tecnología, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) anunció su llegada a la plataforma Coursera con el lanzamiento de su primer curso masivo y gratuito: el MOOC Global sobre Ética de la IA, desarrollado en colaboración con LG AI Research.

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El programa surge como una respuesta directa a la acelerada adopción de la Inteligencia Artificial a escala mundial. Tras haber establecido el primer marco global ético respaldado por 193 países, la UNESCO busca ahora acompañar a estudiantes, profesionistas, académicos e instituciones para llevar estos principios éticos a la práctica diaria en la toma de decisiones.

"Los principios por sí solos no construyen una IA ética; las personas sí. A través de este curso, la UNESCO da un paso más en su liderazgo en ética de la IA, traduciendo la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en un aprendizaje práctico que capacita a las personas para aplicar principios éticos a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. Así es como pasamos de los compromisos compartidos a la acción significativa", afirmó el Prof. Khaled El-Enany, Director General de la UNESCO.

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El nuevo curso propone un enfoque dinámico para identificar riesgos éticos, evaluar prioridades en conflicto y tomar decisiones. El programa se centra en aplicaciones prácticas, con la guía de expertos de la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Toronto y el Instituto Alan Turing, entre otras instituciones.

"Gracias a la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA, la comunidad internacional ha alcanzado un consenso sobre cómo debería ser una IA ética; lo que falta es la práctica. El verdadero reto consiste en integrar la ética a lo largo de todo el ciclo de vida, desde el desarrollo del producto hasta la operación del servicio. Esperamos que este MOOC proporcione a desarrolladores e investigadores en activo la base práctica necesaria para construir un ecosistema de IA fiable y convertir la innovación responsable en un hábito generalizado en el sector, en lugar de una mera aspiración", señaló el Dr. Lim Woo-hyung, Codirector de LG AI Research.

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El MOOC Global sobre Ética de la IA está diseñado para ser accesible e incluyente, permitiendo que tanto perfiles técnicos como no técnicos puedan formarse en la materia.· Disponible en 11 idiomas.

· 9 horas de contenido flexible y 100% en línea.

· Dirigido a estudiantes de diversos sectores.

Con este lanzamiento, Coursera amplía su colaboración estratégica con la UNESCO, con quienes ya ha impulsado proyectos como la Coalición Mundial para la Educación y la Academia Mundial de Competencias.Marni Baker Stein, Chief Content Officer de Coursera, destacó el orgullo de la plataforma por sumar esfuerzos en una de las tareas más críticas del sector educativo y tecnológico actual: capacitar a las personas e instituciones para construir un futuro digital responsable y equitativo.

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El curso ya se encuentra disponible sin costo para inscripción abierta en la plataforma Coursera.

¡Inscríbete hoy mismo en el curso gratuito de ética de la IA de la UNESCO y LG AI Research!

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FUENTE Coursera