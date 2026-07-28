La ONU alerta de una "peligrosa" escalada de violencia en Cisjordania pese a alto el fuego

Guardar

Naciones Unidas, 28 jul (EFE).- La ONU alertó este martes de una "peligrosa" escalada de violencia en Cisjordania a pesar del alto el fuego en Gaza y reclamó medidas para aplicar plenamente el plan de paz para el enclave.

"La situación en Cisjordania se está deteriorando rápidamente. Esto está agravando las condiciones, ya de por sí alarmantes, en el resto de Palestina, y cada vez es más probable que se produzca una escalada más amplia", declaró el coordinador especial adjunto de la ONU para la paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov.

PUBLICIDAD

Alakbarov, que compareció por videoconferencia en una reunión del Consejo de Seguridad sobre Palestina, pidió tomar medidas "inmediatas" para revertir esta tendencia.

Solo en la última semana, dijo, la escalada de violencia "ha provocado víctimas civiles, desplazamientos, daños a la propiedad y una creciente inseguridad en las comunidades afectadas".

Entre otras cosas, se han incrementado los ataques de los colonos israelíes contra viviendas, infraestructuras y lugares de culto de los palestinos.

El coordinador instó a Israel a prevenir la violencia de los colonos y "garantizar que los responsables rindan cuentas", del mismo modo, pidió a los palestinos que rechacen de forma inequívoca "la violencia y la incitación".

Además, cargó contra las restricciones de movimiento y la aceleración de la expansión de los asentamiento de colonos en Cisjordania, reimpuslada por el gobierno de Benjamín Netanyahu hace unas semanas.

"Todos los asentamientos son ilegales según el derecho internacional", aseveró.

En este sentido, el coordinador exigió que se implemente en su totalidad el plan de paz para Gaza para conseguir que cese la violencia.

"Esto incluye el desarme de Hamás y de todos los grupos armados, la retirada del Ejército israelí de Gaza, el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) y la transferencia de responsabilidades de gobierno al NCAG, el Comité Nacional para la Administración de Gaza", recordó.

PUBLICIDAD

El grupo islamista palestino Hamás anunció este martes que ha enviado una delegación negociadora a Egipto para reunirse con los mediadores del conflicto con el objetivo de avanzar a la segunda fase de la tregua.

A su vez, Netanyahu se encuentra en Washington para reunirse con Donald Trump por primera vez desde que inició la guerra de Irán. EFE