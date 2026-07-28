Investigan a un menor de 15 años por su supuesta relación con el tiroteo en Seattle donde murieron tres personas

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Las autoridades de la ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, han informado este lunes de que un menor de 15 años ha sido arrestado por su presunta conexión con el tiroteo acaecido la noche anterior en el festival gastronómico 'Bite of Seattle', celebrado en el centro de esa misma urbe, que se ha saldado con tres muertos y cuatro heridos.

"El Departamento de Policía de Seattle ha detenido a un menor de 15 años relacionado con el tiroteo", ha manifestado la alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson, en una rueda de prensa en la cual ha precisado que el adolescente ha sido trasladado al Centro de Justicia Infantil y Familiar 'Jueza Patricia H. Clark' para ser investigado por delitos relacionados con armas de fuego y agresión en primer grado.

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Según ha explicado la regidora, la hipótesis contemplada hasta el momento es que dos personas podrían haberse "enzarzado en un tiroteo" frente al gran salón de comidas 'Seattle Center Armony', habiendo podido abrir fuego entre la multitud el referido menor arrestado.

Con relación a las víctimas, la Policía de Seattle ha precisado que han perdido la vida un varón de 19 años, otro de 44 y una mujer de 56. De ellos, dos murieron en el acto, mientras que la tercera persona falleció en el centro médico al que fue trasladada.

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Del mismo modo, el cuerpo policial ha indicado que de las cuatro personas que resultaron heridas por las balas del tiroteo ocurrido durante la celebración de este evento gastronómico que lleva décadas dándose cita en la ciudad --y que en su última edición congregó a 280.000 personas--, una de ellas se trataba de un niño pequeño.

"A primera hora del lunes por la mañana, todas (las personas hospitalizadas) se encontraban en estado estable en hospitales locales", ha agregado la Policía de Seattle.

Por el momento, la investigación está en manos de la Unidad de Homicidios y la de Reducción de la Violencia con Armas de Fuego en aras de determinar qué provocó el tiroteo. Todo ello, mientras los efectivos policiales continúan sus labores de búsqueda de "los responsables de esta violencia sin sentido", en palabras del jefe adjunto de Policía Tyrone Davis.

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